Riña entre vecinos deja a una mujer y a un niño quemados en el sur de Barranquilla

Quemaduras de primer grado sufrieron una mujer y su nieto, de 2 años, al quedar en medio de una riña que protagonizaron sus vecinos en el barrio Siete de Abril, sur de Barranquilla, donde un par de hombres se atacaron en plena calle con machete y gasolina.

Darling Esther Cantillo Iglesias, la mujer de 44 años que resultó herida, contó a la Policía que ella se encontraba junto a su pequeño nieto en la terraza de su casa, cuando de un momento a otro sus vecinos empezaron a discutir y a pelearse a escasos metros de su vivienda.

Los vecinos, uno armado con un machete y el otro con un recipiente lleno de gasolina, forcejearon varios minutos y terminaron en la terraza donde se encontraba la mujer con el niño.

Allí, el hombre que tenía el frasco le prendió fuego y esparció el combustible encendido, pero lejos de hacerle daño a su contrincante, quemó al pequeño en el rostro y a la abuela de este en la espalda y el cuello.



"Yo vivo diagonal a ellos dos. Estaban discutiendo hasta que uno sale con el machete y el otro sale con un pote de gasolina y una mechera, y le prendió la boca al pote de la gasolina. Entonces, el cuñado de él le quiso dar con el machete y él alza la mano para tirarle la gasolina, pero me cae a mí en el cuello y a mi nieto le cae en el labio y el cachete izquierdo", contó.

"Entonces, yo al ver que el bebé estaba prendido, corrí hacia el baño y mi hija es la que viene y me apaga a mí, porque yo tenía la blusa prendida, quemándome la espalda y el cuello", agregó.

El señalado agresor, identificado como Aldair Guzmán Angulo, fue capturado por el delito de lesiones personales. Esta persona, de acuerdo con información de las autoridades, presenta anotaciones judiciales desde 2014 por diferentes delitos, como homicidio, lesiones personales, hurto y porte ilegal de armas de fuego.