EE. UU. incluye al presidente Gustavo Petro y a tres allegados en la Lista Clinton

El Gobierno de los Estados Unidos incluyó al presidente Gustavo Petro Urrego en la Lista Clinton, un registro que mantiene la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para sancionar a personas y entidades vinculadas con el narcotráfico y el lavado de activos.

De acuerdo con la actualización publicada este 24 de octubre de 2025, la administración norteamericana también incluyó a la primera dama Verónica Alcocer García, al ministro del Interior, Armando Benedetti Villaneda, y al hijo del mandatario, Nicolás Petro Burgos, todos señalados como “vinculados” a Gustavo Petro.

La designación implica la congelación de cualquier activo o propiedad que los mencionados tengan bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos o empresas de EE. UU. realizar transacciones con ellos.

Estados Unidos incluye a presidente Petro en Lista Clinton Foto: Oficina de Control de Activos Extranjeros

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que desde que Petro llegó al poder, “la producción de cocaína en Colombia ha alcanzado su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”. Añadió que el mandatario “ha permitido que los carteles de la droga florezcan y se ha negado a detener esta actividad”, asegurando que el presidente Donald Trump “está tomando medidas firmes para proteger a la nación”.



El Tesoro estadounidense acusa también al presidente de haber beneficiado a organizaciones narcoterroristas bajo su política de “paz total”, lo que —según Washington— derivó en récords históricos de cultivos de coca y producción de cocaína. Además, lo señala de comprometer la integridad financiera internacional al compartir información confidencial de canales de inteligencia antilavado y de estrechar lazos con el régimen de Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles.



Reacción de presidente Petro por Lista Clinton

Tras conocerse la decisión, el presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente, asegurando:

Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik, de los Estados Unidos. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas Dijo.

