Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Los Obama tenían una cita con Rob Reiner y su esposa la noche del asesinato, ¿qué pasó?

Los Obama tenían una cita con Rob Reiner y su esposa la noche del asesinato, ¿qué pasó?

Su hijo mediano, Nick, fue detenido como presunto sospechoso del asesinato de sus padres, cuyos cuerpos fueron hallados por la hija de la pareja, Romy.

Rob Reiner y su esposa - Obama
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

