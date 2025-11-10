En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Crisis diplomática con EEUU
Taxista ebrio
UE-CELAC
Unión Partiótica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Países de la Celac y la UE afianzan "una relación entre iguales" en cumbre de Santa Marta

Países de la Celac y la UE afianzan "una relación entre iguales" en cumbre de Santa Marta

El dirigente europeo destacó el carácter igualitario de la relación entre los países de la UE y la Celac, "construida sobre valores, historia y lazos humanos compartidos" y también en "una visión compartida también del mundo".

Cumbre-UE-Celac.png
Cumbre de la Celac - UE
Foto: Cancillería
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad