Presidente Petro propondrá a la Celac organización conjunta para enfrentar el narcotráfico

La IV cumbre de la Celac-UE no solo será un espacio para la búsqueda de acuerdos birregionales, sino también para la discusión de propuestas que involucra a los países de América Latina y el Caribe.

Por esto, el presidente Gustavo Petro afirmó que el lunes 10 de noviembre presentará como propuesta la creación de una comisión del Caribe para tratar problemas de violencia, especialmente ligados a bandas narcotraficantes.

Se trataría de una “organización de coordinacion de inteligencia del Caribe” que asumiría una función transnacional, especialmente para actuar contra mafias internacionales. Para lo que dijo que también está teniendo conversaciones con el gobierno francés, en el mismo sentido, teniendo en cuenta que la salida de droga hacia Europa está en aumento.

“Está creciendo y es una mafia multinacional que no está bajo control de mafias colombianas, sino internacionales que hay que combatir”, explicó el mandatario.



Entre otros temas, señaló que el encuentro entre América Latina y la Unión Europea se avanzó en diálogos que conduzcan a acuerdos sobre inteligencia artificial e inversiones en energías limpias, especialmente, a través de la descarbonización de la economía.

El evento también estuvo marcado por la rápida visita del presidente de Brasil, Lula Da Silva, quien solo estuvo cuatro horas en la cumbre, debido a que tuvo que salir para regresar a continuar con la agenda de la COP 30. En su lugar quedó el vicepresidente Geraldo Alckmin.