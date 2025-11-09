En vivo
Blu Radio  / Nación  / Presidente Petro propondrá a la Celac organización conjunta para enfrentar el narcotráfico

Presidente Petro propondrá a la Celac organización conjunta para enfrentar el narcotráfico

El mandatario aseguró que hay conversaciones sobre el tema con Francia, por las altas cantidades de droga que salen desde Colombia hacia Europa, lo que no sería manejado por mafias colombianas.

