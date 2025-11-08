"Le diría a Rubio y a Trump: ‘cuidado, están atravesando el Caribe’", dice el presidente Petro

El presidente Gustavo Petro le envió nuevamente un mensaje a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio de las tensiones que se han presentado entre los dos países en los últimos meses.

Petro se refirió a las operaciones militares del gobierno Trump en el Caribe y aseguró que Estados Unidos debe tener cuidado.

“Entonces yo sí le diría a Rubio y a Trump, cuidado, están atravesando el Caribe de los libertadores. Se están metiendo con la patria de Bolívar es que acaso ¿no han leído la historia de Bolívar? Están llegando a las islas y a las tierras donde ejércitos campesinos con lanzas derrotaban a los ejércitos más poderosos del mundo”, dijo Petro.

Las declaraciones las dio en un evento en el coliseo Polisur en Santa Marta, en esa ciudad, se realiza este fin de semana la cumbre Unión Europea-CELAC.



“Cuidado es que en el mar Caribe hay unos pueblos que siempre han estado acostumbrados a los huracanes y pueden desatarse como un huracán. Y eso es lo que dice la leyenda. Si el águila dorada ataca el cóndor, despiertan el jaguar en los pueblos americanos. No despierten el jaguar, aún podemos hablar. América del Sur puede salvar a los Estados Unidos limpiando su matriz energética de fósiles, de carbón, de petróleo y gas hablemos, pero de tú a tú, sin arrodillarnos”, agregó Petro.