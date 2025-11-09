En vivo
Retiran valla en Santa Marta que pedía libertad para presos políticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela

La pieza fue desmontada por orden de la Alcaldía en medio de la Cumbre CELAC–UE. La organización Raza e Igualdad denunció censura y vulneración a la libertad de expresión.

