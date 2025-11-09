En vivo
Mochilas de Sierra Nevada, el curioso regalo para presidentes en Cumbre Celac-UE

Mandatarios y cancilleres salieron a posar para la foto de la cumbre con la prenda terciada, tal y como la usan los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Mochilas de la Sierra Nevada
Sandra y María Luisa, dos de las tejedoras de la Sierra Nevada que están detrás del regalo entregado en la cumbre de la Celac- UE
Suministrado
Por: Vanessa Saldarriaga
|
Actualizado: 9 de nov, 2025

