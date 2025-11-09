Mochilas de Sierra Nevada, el curioso regalo para presidentes en Cumbre Celac-UE

La foto oficial de la IV Cumbre CELAC - Unión Europea, realizada en Santa Marta, tuvo un detalle que llamó la atención de los asistentes y medios internacionales: los mandatarios posaron luciendo mochilas tejidas por mujeres indígenas wiwa y arhuacas, un símbolo ancestral de los pueblos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, fueron algunos de los líderes que aceptaron el obsequio y lo llevaron cruzado sobre el hombro durante la fotografía oficial. Las mochilas fueron entregadas por una comitiva indígena que ingresó a la sala principal donde se desarrollaba la agenda de la cumbre desde las 8:30 de la mañana.

El gesto, aunque contrastó con los trajes formales de los jefes de Estado, reflejó la conexión entre la cultura ancestral y los temas centrales del encuentro, entre ellos la protección ambiental y la sostenibilidad.

Las tejedoras explicaron que cada mochila fue elaborada con materiales naturales como lana de oveja, algodón, alpaca y fique, y que cada puntada lleva un sentido espiritual. “Las hicimos con buenas intenciones, con pensamiento de amor y conexión con la nieve, el río y el mar”, contó María Luisa Mojica, una de las artesanas.



Sandra Heredia, otra tejedora, relató que trabajaron durante tres meses para cumplir el encargo. “Ha sido un esfuerzo largo, pero es nuestra forma de mostrar el territorio y compartir nuestra cultura con el mundo”, dijo.

Los diseños representan elementos de la naturaleza como el vuelo de las aves, las hojas de la Sierra, el rayo, el mar y el camino de la tortuga, reafirmando el mensaje que las comunidades indígenas llevaron a la cumbre: cuidar la tierra es también cuidar la vida.