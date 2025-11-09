En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
UE-CELAC
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / “Ha sido asesinado”: Petro en la Celac sobre el caso de Alejandro Carranza

“Ha sido asesinado”: Petro en la Celac sobre el caso de Alejandro Carranza

El jefe de Estado colombiano se refirió al caso de Alejandro Carranza, uno de los civiles que murió en recientes operativos militares de Estados Unidos en el Caribe

Publicidad

Publicidad

Publicidad