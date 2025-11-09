“Ha sido asesinado”: Petro en la Celac sobre el caso de Alejandro Carranza

El presidente Gustavo Petro encabezó la apertura de la cumbre de jefes de Estado de la CELAC - Unión Europea, que se desarrolla en el hotel Estelar de Santa Marta, donde llegó acompañado por su hija Antonella. En sus primeras declaraciones, el mandatario destacó la importancia de fortalecer una alianza política entre ambos bloques como un referente global de defensa democrática.

“Que tanto Europa como América Latina y el Caribe constituyan una especie de faro democrático de la humanidad, capaz de pararse unificadamente ante cualquier barbarie y denunciarla para corregirla. No solamente palabras, sino acción”, señaló Petro. Añadió que esta unión debe rescatar “el concepto de humanidad libre y de soberanía”, y rechazó cualquier forma de autoritarismo o dominio imperial.

Durante la plenaria, el jefe de Estado colombiano se refirió además al caso de Alejandro Carranza, uno de los civiles que murió en recientes operativos militares de Estados Unidos en el Caribe. “Jamás esa familia, ni su padre, ni sus hijos, ni él podrían ser calificados como narcoterroristas. A la luz de los tratados que hemos firmado, ha sido simplemente asesinado”, afirmó el presidente, cuestionando las acciones unilaterales de Washington en la región.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, coincidió en la necesidad de defender los principios democráticos y los derechos humanos. “Podemos ver las amenazas a la democracia derivadas del autoritarismo, la violación del Estado de derecho y los derechos humanos fundamentales. Todo esto nos invita a estar juntos. Por eso estamos acá”, dijo Costa al anunciar que los países participantes alcanzaron un acuerdo para una declaración conjunta.