Palacio de Justicia
UE-CELAC
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno

Mundo  / Venezuela no firmó la declaración en la cumbre de la Celac-UE

Venezuela no firmó la declaración en la cumbre de la Celac-UE

El documento habla de la preocupación por la guerra en Ucrania, entre otros puntos. Argentina, Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Panamá, entre otros, no firmaron la totalidad de los puntos.

