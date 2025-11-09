Venezuela no firmó la declaración en la cumbre de la Celac-UE

Este domingo terminó la cumbre Celac-Unión Europea en Santa Marta y se firmó una declaración de 52 puntos, Venezuela fue el único país que se abstuvo de firmar el documento.

Justamente el punto 14 del documento hace referencia a la guerra en Ucrania.

“ Reiteramos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, que continúa causando un inmenso sufrimiento humano. Apoyamos todos los esfuerzos encaminados a lograr un alto el fuego sostenible y a promover el diálogo político orientado a una paz justa, integral y duradera; a fomentar la desescalada y a propiciar un diálogo directo, de conformidad con el derecho internacional y con pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el arreglo pacífico de las controversias y el principio de integridad territorial y soberanía”, dice el documento firmado en la cumbre.

Es importante señalar que hubo varios países que se apartaron del punto número 10 en el documento, el cual aborda el tema de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe. También señala que debe haber respeto mutuo y pleno cumplimiento del derecho internacional, incluso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas.



“Varios Estados miembros de la CELAC destacaron sus posiciones nacionales respecto de la situación en el Caribe y el Pacífico. Reiteramos nuestro compromiso de fortalecer los mecanismos de diálogo, coordinación y asistencia técnica para abordar conjuntamente estos desafíos”, dice este punto.

Algunos de los países que se apartaron de este punto son Argentina, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Otro de los puntos que generó diferencias fue el 15, el cual habla sobre la definición del conflicto entre Israel y Palestina como “dos estados”.

“Reconocemos el acuerdo alcanzado sobre la primera fase del Plan Integral para poner fin al conflicto en Gaza, así como los resultados de la Cumbre de Sharm el-Sheikh por la Paz, celebrada el 13 de octubre de 2025. En este sentido, recordamos la Conferencia de Alto Nivel para el Arreglo Pacífico de la Cuestión de Palestina y la Aplicación de la Solución de Dos Estados, celebrada en Nueva York. Reiteramos nuestra condena inequívoca de los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023. Reiteramos igualmente nuestra firme condena de la escalada de violencia en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, tras el aumento de la violencia de colonos, la expansión de los asentamientos ilegales y la operación militar de Israel. Instamos a todas las partes a comprometerse plenamente con la aplicación de todas las fases del Plan y a abstenerse de adoptar medidas que puedan poner en peligro el acuerdo. Para aliviar la grave situación humanitaria, pedimos que se garantice un acceso inmediato y sin trabas, así como la distribución sostenida y a gran escala de la ayuda humanitaria hacia y dentro de Gaza”, dice la declaración.

De este punto se apartaron países como Argentina, Panamá, Paraguay y Ecuador.