Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Blu Radio  / Mundo  / Condenan a 13 años de cárcel a dos colombianos por combatir por Ucrania

Condenan a 13 años de cárcel a dos colombianos por combatir por Ucrania

Los dos colombianos habían sido detenidos por las autoridades venezolanas en Caracas, luego de haberse reportado como desaparecidos durante seis semanas luego de aterrizar en una escala en ese país.

Condenan a 13 años de cárcel a dos colombianos por combatir por Ucrania
Alexander Ante y José Arón Medina fueron condenados en Rusia por combatir por Ucrania.
Fotos: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

