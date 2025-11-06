Condenan a 13 años de cárcel a dos colombianos por combatir por Ucrania

Un tribunal administrado por Moscú en la región ucraniana ocupada de Donetsk, condenó a dos ciudadanos colombianos a 13 años de prisión tras ser acusados de combatir por las fuerzas ucranianas, informó este jueves, 6 de noviembre, el fiscal general de Rusia.

Familia de Alexander Ante. Foto: AFP

La oficina del fiscal dijo en Telegram que Alexander Ante y José Medina fueron condenados por participar como "mercenarios" en las hostilidades del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Medina, de 37 años, y su compatriota Alexander Ante, de 48, ambos exsoldados del ejército colombiano, desaparecieron durante seis semanas tras aterrizar en Venezuela por una escala el 18 de julio de 2024, cuando regresaban a su país.

Familia de José Medina Foto: AFP

Los colombianos se alistaron a finales de 2023. Ante, partió de Colombia en octubre; Medina, en noviembre.



En julio de 2024, los dos exmilitares planearon retornar juntos a sus hogares en Popayán, departamento del Cauca. Volaron desde Madrid hasta Caracas, desde donde pretendían seguir su viaje a Bogotá, pero allí sus familiares les perdieron el rastro.

Los colombianos habrían sido detenidos en la capital venezolana por la policía de este país, aliado de Rusia.

El 28 de agosto de 2024, un tribunal de Moscú anunció la detención provisional de los dos colombianos, acusados de "mercenarios".

Rusia, que lanzó en febrero de 2022 su ofensiva en Ucrania, considera sistemáticamente a los extranjeros que luchan en las tropas ucranianas como "mercenarios", un cargo que conlleva hasta 15 años de prisión, y les niega el trato de prisioneros de guerra con las protecciones previstas en la Convención de Ginebra.

En un video difundido por el comité de investigación ruso, se ve a Medina con gorro y chamarra negra mientras es trasladado esposado a una corte en la región de Donetsk. mientras que otros videos muestran la captura de Ante.

Bogotá afirma que decenas de colombianos murieron desde el inicio de la ofensiva en Ucrania, donde muchos viajaron para tomar las armas contra Rusia.

Los colombianos son en su mayoría militares en retiro que viajaron a Ucrania, con promesas de altos sueldos por parte de empresas intermediarias, según los testimonios de sus familias.

Por su experiencia enfrentando a guerrilleros y narcos, los exmilitares colombianos han sido contratados en conflictos como los de Afganistán, Irak y Sudán.