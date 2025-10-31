“Detrás de la guerra”: el documental que muestra las historias de militares colombianos en Ucrania

Este lunes festivo 3 de noviembre, Caracol Televisión emitirá el documental “Detrás de la guerra”, una producción periodística dirigida por la reportera Catalina Gómez Ángel, reconocida corresponsal internacional con experiencia en la cobertura de conflictos en Oriente Medio y Europa del Este. La transmisión será después de Noticias Caracol de las 7:00 p. m., en el espacio de Especiales Caracol, donde la periodista presenta una mirada inédita sobre los colombianos que decidieron participar en una guerra ajena: la guerra en Ucrania.

En esencia, el documental explora las razones por las cuales varios colombianos —muchos de ellos exmilitares— han viajado a Ucrania para combatir, en una guerra que no les pertenece, pero que sienten propia por distintos motivos.

“Detrás de la guerra es la historia de un grupo de diferentes tipos de colombianos que en algún momento de esta guerra van a Ucrania a defender a Ucrania”, explicó Gómez Ángel en entrevista con Mañanas Blu.

Muchos de ellos son exmilitares, otros simplemente prestaron el servicio militar, otros trabajaron en seguridad, y lo hacen por razones distintas: unos por dinero, otros porque sienten que están defendiendo una causa agregó.

La motivación detrás de los combatientes colombianos

El documental indaga en la diversidad de motivaciones que empujan a los colombianos a unirse al ejército ucraniano. Algunos lo hacen por necesidad económica, otros por una convicción ideológica, y muchos por la costumbre de la guerra.



“uestros soldados fueron educados en la guerra desde muy jóvenes y quedan desempleados también muy jóvenes; ven en Ucrania una oportunidad no solo económica, sino de propósito dijo la periodista.

Catalina Gómez Ángel aclara que, pese a que en Colombia se les suele llamar “mercenarios”, para el Estado ucraniano los combatientes extranjeros son soldados legales, contratados formalmente por las fuerzas armadas. “En Ucrania no son mercenarios, porque ellos tienen contratos oficiales y pueden estar allí totalmente de manera legal”, puntualizó la periodista.

El documental también revela que algunos colombianos han sido contactados por el bando ruso, lo que refleja la complejidad del conflicto. “Muchos me contaron que, al regresar a Colombia, los contactaron para pelear del lado ruso. Rusia paga más, ofrece el tiquete y mejores condiciones, pero el riesgo es igual de alto”, contó Gómez Ángel.

La Brigada Jartia: jóvenes y tecnología en el frente de guerra

Uno de los ejes narrativos de “Detrás de la guerra” gira en torno a un grupo de jóvenes colombianos que se unen a la Brigada Jartia, una de las más importantes de Ucrania, reconocida por su enfoque tecnológico y por su origen civil.

Esta brigada nació como defensa territorial y luego se integró a las fuerzas armadas. Es una de las más tecnológicas del país relató Gómez Ángel.

La periodista tuvo acceso a los primeros momentos en los que los colombianos se integraron a esta brigada, en un “experimento” que combina nacionalidades, experiencias militares y una guerra que se libra tanto en trincheras como en el ciberespacio.

Sin embargo, el riesgo es extremo. Muchos de los protagonistas del documental han perdido amigos o han resultado heridos. “Verlos morir, verlos quedar heridos, me afectó mucho personalmente, porque establecí un vínculo con ellos”, confesó Gómez Ángel.

Ellos me contaban su vida desde el frente de batalla, y al final era inevitable sentir ese lazo humano

Los rostros invisibles de una guerra ajena

Uno de los aspectos más impactantes del documental es la contradicción entre la experiencia bélica de los colombianos y la indiferencia de su propio país frente a su destino. Gómez Ángel, quien ha cubierto conflictos en Medio Oriente, confiesa que este proyecto le permitió reconectarse con la realidad colombiana desde otra perspectiva. “Estaba cubriendo la guerra en Ucrania, pero también estaba cubriendo a la Colombia que tanto nos duele, esa que ha vivido una guerra por 60 años y termina exportando combatientes”, reflexionó.

La periodista asegura que muchos de estos hombres se sienten más seguros en Ucrania que en su propio país, lo que revela una fractura social profunda. Al mismo tiempo, la compleja estructura militar ucraniana, heredada de la Unión Soviética, genera frustraciones y dificultades adicionales para los combatientes extranjeros. “El ejército ucraniano tiene enormes problemas, una burocracia pesada que sufren los ucranianos y doblemente los colombianos”, apuntó.

