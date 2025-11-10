En vivo
Petro considera un "gran éxito" la IV Cumbre de la Celac y UE celebrada en Santa Marta

Petro señaló que "ningún país por sí solo puede solucionar los problemas de la humanidad. Y la manera no es que un país por sí solo se arrogue el derecho de solucionarnos, sino que lo hagamos entre todos".

Petro-Villavicencio-AFP.png
Presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Villavicencio
Foto: Cancillería
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

