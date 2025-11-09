En vivo
Palacio de Justicia
UE-CELAC
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno

Blu Radio  / Nación  / Petro denuncia plan en EEUU para vincularlo con delitos: foto lo muestra capturado al lado de Maduro

Por medio de su cuenta de X Petro afirmó que la situación “se volvió un problema de seguridad nacional” y advirtió que entre los objetivos de la maniobra estaría “apresar al presidente de Colombia sin que esté comprometido en ningún delito”.

