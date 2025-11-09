Petro denuncia plan en EEUU para vincularlo con delitos: foto lo muestra capturado al lado de Maduro

El presidente Gustavo Petro denunció este sábado la existencia de un supuesto plan orquestado por Bernie Moreno, al que señaló de buscar vincularlo falsamente con el narcotráfico.

Según la investigación publicada por la revista Cambio, la existencia del plan Doctrina Trump se dio a conocer tras la difusión de una fotografía, en donde se observa una carpeta azul que contiene imágenes de Petro y Nicolás Maduro vestidos con uniformes de presos estadounidenses con traje naranja.

Según el mandatario, este intento estaría relacionado con investigaciones y debates que él realizó en el pasado sobre presuntos hechos de corrupción, lavado de activos y urbanizaciones ilegales vinculadas a allegados de Moreno.

El documento revelado reseña los cinco pasos que supuestamente seguirá el presidente de Estados Unidos contra Gustavo Petro. Se trata de una estrategia que tendría como último objetivo llevar al jefe del Estado colombiano a la cárcel.



Por medio de su cuenta de X Petro afirmó que la situación “se volvió un problema de seguridad nacional” y advirtió que entre los objetivos de la maniobra estaría “apresar al presidente de Colombia sin que esté comprometido en ningún delito”. El jefe de Estado recordó que ha dedicado más de una década a “descubrir los lazos entre el poder político tradicional y el narcotráfico”, denunciando que esa alianza ha sido responsable del asesinato de decenas de miles de militantes de izquierda en el país.

“El pueblo de Colombia no los dejará reescribir la historia. Ni Colombia ni América Latina pueden estar bajo chantaje”, sostuvo el presidente.

Petro también anunció que expondrá estos hechos ante una delegación de la OEA (Organización de Estados Americanos) y que, tras dicha reunión, el Gobierno tomará “las medidas que corresponden” frente a lo que calificó como un ataque directo a la estabilidad institucional del país.

Este plan fraguado por Bernie Moreno, a cuyos hermanos realice debates por la corrupción en el robo del Banco del Pacífico y la urbanización ilícita de la sabana de Bogotá y el lavado de activos que se presentó allí, se venga, así, haciéndome pasar como narcotraficante



