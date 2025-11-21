Música en Medellín y festivales en Oriente: la agenda cultural para el fin de semana en Antioquia

La subregión del Oriente y Medellín concentran la agenda cultural de este fin de semana en Antioquia, con actividades para todos los gustos y los primeros indicios de la temporada navideña.

Para quienes disfrutan los eventos dedicados a las mascotas, Plaza Mayor acoge la primera edición de Expopet, un encuentro que reunirá espacios de cultura, educación y bienestar animal. La feria ofrecerá experiencias sensoriales para los peludos y sus acompañantes.

“Vamos no solo a encontrar más de 100 expositores, una muestra comercial con concentrados, nutrición y accesorios. Es un espacio de entretenimiento, diversión y educación”, explicó el vocero del evento, Carlos Ruiz.

La programación en Medellín también ofrece música, con el tributo que la Filarmónica de Medellín dedicará este sábado a la icónica banda irlandesa U2 en el Teatro Metropolitano.



“Vamos a interpretar 18 de las mejores canciones de esta icónica banda irlandesa al lado de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Estas versiones fueron arregladas por el maestro Julio César Sierra y también por mí, entonces queremos invitarlos para que de verdad gocen con nosotros y disfruten toda la energía de esta maravillosa banda”, señaló Juan David Osorio, director invitado para el tributo a U2.

En el Oriente antioqueño la oferta será igualmente variada. Guarne cerrará su Semana del Libro y la Cultura, mientras que en Rionegro se realizará la versión número 32 del Festival Internacional de Caricatura.

“El sábado tendremos exposición de caricatura en distintos lugares del municipio y el domingo en San Nicolás tendremos una nueva maratón de Caricatura de 2 a 5 de la tarde”, señaló el subsecretario de Fomento Artístico y Cultural del municipio, Andrey Palacio.

Publicidad

En esa misma subregión, el municipio de La Ceja tendrá la Semana del Órgano, una celebración que busca resaltar el valor patrimonial, musical y cultural de este histórico instrumento presente en la Basílica Menor Nuestra Señora del Carmen.

La programación de este espacio incluye conciertos de organistas, serenatas, festivales de trova, retretas, procesiones y eucaristías especiales acompañadas por coros y agrupaciones musicales locales.

Finalmente, el espíritu navideño ya empieza a sentirse en el Valle de Aburrá. Envigado encenderá esta noche su alumbrado, y en el Museo El Castillo ya está abierta la edición 41 de la Exposición de Pesebres, que podrá visitarse hasta el 2 de febrero.