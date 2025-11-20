Los 3 pueblos de Antioquia que son patrimonio nacional y debe visitar sí o sí

Antioquia alberga tres joyas turísticas e históricas incluidas en la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. Estos son, en resumen, destinos que conservan la esencia arquitectónica, cultural y religiosa del departamento, lo que los convierte en lugares ideales para viajes cortos, fotografía y turismo con sentido histórico, convirtiéndose, gracias a su valor patrimonial, en paradas casi que obligadas para quienes buscan experiencias de turismo con sentido histórico.



Santa Fe de Antioquia es arquitectura colonial

El primero de esos destino está en la subregión del Occidente. Allí, se localiza Santa Fe de Antioquia, donde podrá recorrer sus calles empedradas, visitar museos coloniales, caminar hasta el Puente de Occidente y disfrutar de un centro histórico que parece detenido en el tiempo. Actividades como tours guiados, visitas a templos y gastronomía tradicional son imperdibles. También es un destino ideal para fotografía urbana y turismo cultural.



Viajar de Medellín a Santa Fe de Antioquia

Para llegar desde Medellín, el trayecto, por el Túnel de Occidente, no demora más de dos horas. La vía está en buen estado y es un viaje perfecto para una escapada corta. El transporte público sale desde el Terminal del Norte con rutas frecuentes.

Puente de Occidente en Santa Fe de Antioquia. Foto: Antioquia Es Mágica.

Cabe recordar, además, que Santa Fe de Antioquia hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio desde 2013, cuando fue reconocido por su arquitectura colonial, su importancia histórica y su aporte cultural al país. Su centro histórico es considerado uno de los mejor conservados de Colombia, además de que fue la primera capital del departamento.

Jardín, turismo para todos los gustos

Dentro de la lista de estos municipios también está Jardín, donde sus visitantes pueden disfrutar de su plaza principal, considerada de las más bellas del país, recorrer sus balcones coloridos, visitar la Basílica Menor y hacer caminatas a lugares como La Cueva del Esplendor. Cafés tradicionales, tours cafeteros y recorridos patrimoniales completan la experiencia. Es un destino perfecto para viajeros que buscan naturaleza y cultura.

Jardín es un pintoresco pueblo rodeado de majestuosas montañas Foto: Bing Image Creator

¿Cómo llegar a Jardín, Antioquia, desde Medellín?

Desde Medellín, el viaje dura entre 3 y 4 horas por la vía al Suroeste. Se toma la ruta hacia Caldas, Amagá y Andes, continuando luego hasta Jardín. Los buses salen desde el Terminal del Sur y tienen varias frecuencias al día.



Jardín fue incluido en la Red de Pueblos Patrimonio en 2013, gracias a su arquitectura republicana bien conservada, su valor cultural y su fuerte identidad cafetera. Es uno de los pueblos más visitados por turistas nacionales y extranjeros.



Jericó, centro de turismo religioso

Finalmente aparece Jericó, un lugar que ofrece un recorrido lleno de historia religiosa, casas multicolores y museos como el de Santa Laura Montoya. También es un destino ideal para senderismo, miradores como el de Cristo Rey y la compra del tradicional carriel jericoano. Su ambiente cultural y espiritual lo convierte en un lugar único en el suroeste antioqueño.

Jericó, Antioquia - Foto: página web deturismoporantioquia.com

Para llegar desde Medellín, el viaje dura entre 3 y 3 horas y media. La ruta más común es por Caldas, Amagá y La Pintada, tomando luego el desvío hacia Jericó. También hay buses desde el Terminal del Sur con salidas frecuentes.

Jericó forma parte de la Red de Pueblos Patrimonio desde 2013, reconocimiento otorgado por su riqueza arquitectónica, cultural y religiosa. Su centro histórico y su tradición artesanal fueron determinantes para su inclusión.