Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Antioquia  / Este será el primer municipio de Antioquia en prender su alumbrado navideño: muy cerca de Medellín

Este será el primer municipio de Antioquia en prender su alumbrado navideño: muy cerca de Medellín

'Destellos de Navidad' será el concepto con el que esta localidad, del sur del Valle de Aburrá, dará la bienvenida a la época decembrina.

