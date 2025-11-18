Este será el primer municipio de Antioquia en prender su alumbrado navideño: muy cerca de Medellín

Envigado, en el sur del Valle de Aburrá, se prepara para la inauguración de "Destellos de Navidad 2025", con el que el municipio encenderá oficialmente su alumbrado navideño el próximo viernes, 21 de noviembre. La fiesta marca el inicio de la temporada más esperada y se extenderá hasta el 18 de enero de 2026, consolidando a Envigado como un destino tradicional para vivir la Navidad en el Valle de Aburrá.

La celebración comenzará desde las 4:00 de la tarde con una vibrante comparsa que partirá desde la cancha de El Dorado, en un recorrido lleno de música y magia, que tendrá trayecto hasta el parque principal de Envigado. Este desfile servirá de preámbulo para el show central, al gran espectáculo de luces, que será el epicentro de la jornada.

Desde las 6:00 de la tarde, en el parque principal de Envigado, iniciará el show central, que contará con transmisión de televisión y con la presencia estelar de artistas nacionales de gran trayectoria, como Hebert Vargas, JR Quintero y sus famosos Hispanos, y El Andariego.

¿Cómo será el alumbrado navideño de Envigado en 2025?

Alumbrado navideño en Envigado, Antioquia. Foto: Alcaldía de Envigado.

Según resaltó la Alcaldía de Envigado, el espectáculo "Destellos de Navidad" es el resultado del esfuerzo incansable de 63 artesanos que han dedicado su talento a crear más de 12.000 figuras navideñas, utilizando 7.000 metros de tela decorativa y más de 15 toneladas de material metálico. En total, 10,5 kilómetros de vía serán iluminados, destacando la ruta que incluye el recibimiento de los Reyes Magos en el Puente Fundadores y el árbol de Navidad más grande de la ciudad con 25 metros de altura.

Finalmente, el Parque Urbano El Dorado también será un punto neurálgico, con su propio espectáculo de luces, que se presentará diariamente desde el domingo 23 de noviembre hasta el 31 de diciembre, con funciones a las 6:00 de la tarde y durante cada hora de siete a nueve de la noche, en lo que será un espacio que se suma a los 21 sectores iluminados para ofrecer una experiencia navideña inolvidable.