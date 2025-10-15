Desalojaron fundación que atendía adultos mayores en Envigado: recibía recursos de 'narcotours'

Toda una polémica ha generado en Envigado el operativo policial adelantado en los últimos días para recuperar un bien en inmediaciones del sector conocido como La Catedral, reconocido por haber sido el sitio de reclusión escogido por el narcotraficante Pablo Escobar tras entregarse a las autoridades.

Las autoridades de esta localidad del sur Valle de Aburrá salieron al paso frente a denuncias de presuntas irregularidades en el procedimiento que concluyó con el desalojo de ocho adultos mayores atendidos por una fundación que no contaba con los respectivos permisos para operar en el sitio, además de precarias condiciones de salubridad que pudieron corroborar profesionales en diferentes visitas.

Así lo comentó en diálogo con Blu Radio Daniel Jaime Gómez, secretario de Gobierno del municipio de Envigado, quien destacó que entre las irregularidades de la fundación que operaba allí, también se identificó que estaban recibiendo beneficios económicos por la oferta de ‘narcotours’ valiéndose de la historia de la zona.

"También hay unas quejas y una información muy acreditada por parte de ellos, de hecho por las mismas personas, el día en que se hizo el desalojo, en donde manifestaban que las condiciones no eran aptas para ellas, los cuartos tenían humedades, el frío era un factor muy importante para ellos y el trato también que les daban a estas personas adultas mayores", dijo Gómez.



Según el funcionario el inmueble en esta zona alta del municipio había sido ocupado de manera irregular por la actual fundación tras el final del contrato de comodato que sobre él tuvo hasta mediados de 2024 la Fundación Monástica San Benito Abad, por su entrada en liquidación.

Gómez destacó que en diferentes espacios institucionales también se definieron las garantías para el procedimiento de desalojo en el que participaron 30 unidades policiales y los adultos mayores contaron el acompañamiento para acceder a programas de atención de la Alcaldía en hogares geriátricos.

"Previo a cualquier operación que se adelante, necesitamos hacer unas reuniones para validar la fuerza disponible, y así fue como se hicieron dos reuniones con la Policía Nacional, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Bienestar y con bomberos. Puedo manifestar que fueron aproximadamente 30 los policías que participaron del operativo".

Por lo pronto el inmueble recuperado ya está en poder de la Alcaldía de Envigado, quien adelanta un inventario en las instalaciones donde operaba una pequeña capilla en la que las familias de los adultos mayores que fallecían depositaban allí sus cenizas y poder finalmente reubicarla.