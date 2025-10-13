Procuraduría formuló cargos contra rectora y tesorera de IU de Envigado por presunto detrimento

La Procuraduría General de la Nación decidió formular pliego de cargos en contra de la rectora de la Institución Universitaria de Envigado, Blanca Libia Echeverri Londoño, y la tesorera de centro educativo, Sandra Edith Tobón Alzate, por el presunto delito de detrimento patrimonial.

Según el Ministerio Público, se busca establecer si Echeverri y Tobón dieron su aval para realizar un pago superior a los 4.000 millones de pesos a través de una transferencia bancaria de la Institución Educativa de Envigado para una supuesta compra internacional.

Aunque no se ha dado a conocer con que estaba relacionada la compra que tiene a las funcionarias en el ojo de la Procuraduría General de la Nación, se sabe que fue una transacción efectuada en el 2023 y que habría generado pérdida de recursos de la institución educativa ubicada en el Sur del Valle de Aburrá.

Los hechos, que son investigados por el posible delito de detrimento patrimonial, también ocasionó que el Ministerio Público investigará a la rectora y a la tesorera para determinar si ambas vulneraron el principio de moralidad.



Finalmente, y teniendo en cuenta los antecedentes que provocaron la formulación de cargos, la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá calificó provisionalmente la falta de Echeverri y Tobón como gravísima a título de culpa gravísima.