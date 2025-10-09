Más de un millón de personas se quedarán sin agua en Medellín y el norte del Valle de Aburrá

Este jueves comienzan las interrupciones escalonadas en el servicio de agua para más de un millón de habitantes en Medellín, Bello, Copacabana y Girardota. La medida corresponde a labores de modernización de la planta Manantiales de EPM que se extenderán hasta el próximo lunes 13 de octubre.

Aunque el servicio de acueducto no se interrumpirá al mismo tiempo para todos los habitantes, desde este jueves inician las labores de modernización en la planta de potabilización de aguas Manantiales, la segunda en importancia del sistema de EPM y que atiende al 45 % de sus usuarios.

Se trata de una intervención que se desarrollará hasta el próximo lunes 13 de octubre y generará la suspensión de agua para el 24% de usuarios de Medellín, especialmente del norte, el 96% de Bello y la totalidad de los ubicados en Copacabana y Girardota.

Valeria Restrepo Abad, jefe del área de Gestión Usuario - Cliente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, explicó que es fundamental que los habitantes se preparen con el aprovisionamiento del agua potable necesaria para sus labores prioritarias.



Con carrotanques, bidones en sitios estratégicos y la entrega de bolsas se espera atender en los próximos días la demanda de líquido de unos 703.000 hogares, además de unidades comerciales e industriales.

“Vamos a tener 48 rutas de carro tanque para el sector residencial, 10 rutas de carro tanque para el sector industrial que necesita una dedicación especial. Vamos a entregar bolsas y bidones de agua de 6 litros”, agregó.

A través de la línea Whatsapp 302 3000 115 los usuarios podrán consultar con su número de contrato si se encuentran no solo dentro del área de suspensión del servicio de acueducto durante estas fechas, sino los horarios en los que se prevé que no cuenten agua. La intervención afectará a un total de 26 circuitos del sistema de distribución de agua.