EPM presentó contrapropuesta en litigio de Hidroituango por 5 billones de pesos

EPM ya hizo contrapropuesta a la demanda por incumplimientos en Hidroituango que modificó la sociedad propietaria del proyecto en más de 5 billones de pesos. El gerente general de la empresa, John Maya, aseguró que la situación podría definirse a más tardar durante el primer trimestre de 2026

EPM confirmó que ya contra-ofertó y dio respuesta a la modificación de la demanda interpuesta por la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, que recientemente aumentó sus pretensiones en 5 billones de pesos por presuntos incumplimientos relacionados con la contingencia de 2018 en la central de energía.

Según explicaron, desde la empresa de servicios públicos, se trata de un proceso normal dentro de la relación contractual establecida bajo la figura del contrato marco conocido como BOOMT, en el que se han presentado reclamaciones y contrademandas como parte del trámite habitual tras la situación ocurrida hace 7 años.

John Maya Salazar, gerente general de EPM, señaló que tanto la empresa como la sociedad han presentado sus argumentos y reformas a las demandas iniciales, y que incluso se ha trabajado en un posible acuerdo previo que, de concretarse, deberá ser avalado por el tribunal de arbitramento que lleva el proceso.

“Inicialmente presentaron unas pretensiones, después hacen una reforma a esa demanda que hicieron y nosotros también en ese mismo proceso, como les digo, es natural, no es nada salido de lo que nosotros teníamos presupuestado, ni conversado con ellos, pues hacemos también una contrarreforma a lo que nosotros les hicimos inicialmente. En ese proceso estamos y esperamos que en ese tribunal de arbitramento que ya se instaló, pues se puedan dirimir estas estas pretensiones”, añadió el gerente general.

“Adicionalmente a eso es posible que, y ya venimos trabajando, se llegue a un acuerdo un acuerdo antes de que se haga un pronunciamiento, poder tener, llevarlo a ese tribunal de arbitramiento y con ese acuerdo pues ponernos de acuerdo”, concluyó.

Publicidad

De acuerdo con EPM habría una decisión definitiva entre finales de este año y el primer trimestre de 2026, siempre dependiendo de los tiempos del tribunal, y afirmaron que confían en que se logre una solución que sea beneficiosa para ambas partes donde también está involucrada la Gobernación de Antioquia.