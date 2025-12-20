En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Fuerte choque de bus intermunicipal en vía al Llano deja una pasajera muerta y cuatro heridos

Fuerte choque de bus intermunicipal en vía al Llano deja una pasajera muerta y cuatro heridos

El accidente ocurrió en la vía Bogotá - Villavicencio dejando a una pasajera fallecida y cuatro personas heridas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad