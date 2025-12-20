Fuerte choque de bus intermunicipal en vía al Llano deja una pasajera muerta y cuatro heridos

El bus en el que se desplazaba la mujer habría salido de la ciudad de Bogotá y se dirigía a la capital del departamento del Meta.

Un lamentable hecho enluta una familia en pleno diciembre, luego de que un bus de la empresa Morichal chocara fuertemente contra una de las barandas del puente vehicular sobre la quebrada Coloradita en el kilómetro 73+500.

El grave accidente de tránsito dejó como saldo una mujer sin vida que se desplazaba como pasajera y quien presuntamente por el impacto contra las barandas del puente habría fallecido.

Acidente en la vía Bogotá–Villavicencio Foto: Coviandina

Cuatro pasajeros resultaron heridos, los cuales fueron evacuados por puertas y ventanas tras el fuerte impacto que generó la colisión del vehículo de transporte de pasajeros, los heridos fueron atendidos en el lugar del accidente por el personal médico.



La policía de tránsito y transportes inicia las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente que deja como saldo una mujer fallecida y cuatro personas heridas.

Las autoridades hacen un llamado contundente a los conductores para que respeten las normas de tránsito y respeten los límites de velocidad.