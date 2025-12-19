En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ataque del Clan del Golfo dejó 2 muertos y un herido en Briceño: niña de 14 años entre las víctimas

Ataque del Clan del Golfo dejó 2 muertos y un herido en Briceño: niña de 14 años entre las víctimas

La adolescente sería hermana de un supuesto miembro de las Disidencias de alias Calarcá, con injerencia en el norte de Antioquia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad