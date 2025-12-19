Ataque del Clan del Golfo dejó 2 muertos y un herido en Briceño: niña de 14 años entre las víctimas

Ataque sicarial del Clan del Golfo dejó 2 muertos y un herido en Briceño, Antioquia: una de las víctimas es una niña de 14 años, al parecer el hermano de ella pertenece a las Disidencias de alias 'Calarcá'.

Siguen los actos de violencia en Antioquia, en esa confrontación que tienen los grupos armados en el norte del departamento por el control del microtráfico, la extorsión y la minería ilegal, en ese corredor que conecta al Nordestes, Bajo Cauca y el Sur de Bolívar..

Las autoridades confirmaron un nuevo hecho de violencia donde hombres que serían parte del Clan del Golfo, cometieron un ataque sicarial a tres personas que se encontraban en una vivienda del barrio Divino Niño del municipio de Briceño.

Cuatro hombres al hacer una verificación y señalarlos de pertenecer a las Disidencias del frente 36 de las Farc de alias Calarcá, sacaron armas y dispararon contra las tres personas.



Un hombre adulto que murió de inmediato, una menor de 14 años que logró ser trasladada al Hospital local pero falleció por la gravedad de las heridas y otra mujer adulta, que resultó herida.

La confirmación la hizo el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante encargado de Policía Antioquia: “La hipótesis que está manejando es que esta niña fue víctima de Gao 36 y parece que tenía vínculo con una hermana de ella. Entonces, llegaron cuatro sujetos encapuchados a pesar del clan del Golfo. Les disparan pues de esa manera indiscriminadamente y pierden la vida estas dos personas en ese hecho”, indicó.

La Policía Antioquia con acompañamiento de la administración Municipal, iniciaron las investigaciones de lo ocurrido. Se espera una reunión de seguridad para tomar medidas y evitar retaliaciones en esa disputa de grupos delincuenciales.