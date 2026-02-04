Maurice Armitage no participará en la consulta del centro con Claudia López; irá a primera vuelta

El exalcalde de Cali y reconocido empresario de la industria siderúrgica de la región, Maurice Armitage, confirmó en la tarde de este miércoles su participación como candidato en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año.

El anuncio lo hizo el mismo Armitage a través de su cuenta de X, donde indicó que no se llegó a un acuerdo con Claudia López y Sergio Fajardo para que los tres participaran en la consulta de centro.

"He decidido hacerles caso a todas las personas que en los últimos días me sugirieron continuar mi candidatura con los colombianos. Por esa razón, confirmo que participaré en la primera vuelta presidencial con el aval de mis amigos del Partido Ecologista Colombiano", aseguró el exalcalde de Cali en su texto.

Es así como la consulta interpartidista de las 'Soluciones, Salud, Seguridad y Educación', programada para ir a las urnas el próximo 8 de marzo, no contará con la participación del empresario vallecaucano ni con la de Sergio Fajardo. Sin embargo, los precandidatos activos de la consulta aseguran que la invitación se mantiene abierta hasta el viernes, fecha límite para inscribir la candidatura a dicha consulta.



"Me siento muy orgulloso de que me hayan acogido, pues mi historia personal está estrechamente ligada con los afrocolombianos y compartimos la misma causa: reivindicar y dignificar a los seres humanos marginados para que sean bien valorados, se desarrollen y progresen en un entorno sano", indicó Armitage.