Maurice Armitage, exalcalde de Cali, va directo a la primera vuelta de las elecciones
El exalcalde de Cali, Maurice Armitage, decidió no hacer parte de ninguna consulta interna en marzo.
Balance optimista de los salientes alcaldes de Barranquilla, Cali y Medellín
Alejandro Char, Maurice Armitage y Federico Gutiérrez hablaron de sus más importantes acciones en favor de las ciudades que dirigieron.
Atacaron al Ejército con tiros de fusil cuando desbloqueaban vías: alcalde de Cali
Maurice Armitage denunció que el hecho ocurrió en el sector del ‘Paso del Comercio’, durante las protestas del pasado 4 de diciembre.
Los 'jijuemil' líderes del paro con los que hablamos nos engañaron: Armitage
Alcalde de Cali reveló en BLU Radio que cumplió al máximo su palabra de no sacar al Esmad, pero que al final le tocó por incumplimiento de protestantes.
No quiero usar el Esmad, pero bloquear la ciudad es un acto de violencia: Armitage
El alcalde de Cali aseguró que piensa agotar todas las salidas del diálogo antes de utilizar la fuerza pública.
Alcalde de Cali pide a Dimayor aplazar partido de vuelta en final América – Junior
Asegura que el 7 de diciembre es “una fecha familiar” y propuso que el encuentro sea un día después.
Fuerza pública nunca me advirtió de amenazas sobre posibles asonadas: alcalde de Cali
Maurice Armitage dijo en Mañanas BLU que "operación avispa" de vándalos y ladrones le obligó a decretar toque de queda que dejó más de 400 capturados.
Conozca el nuevo megacolegio que beneficiará a familias de escasos recursos en Cali
Se encuentra ubicada en el barrio Potrero Grande y está dotada con modernos sistemas para que los niños puedan recibir educación pública de calidad.
“A Cali hay que respetarla”: Maurice Armitage al ministro de Defensa
El mandatario local lanzó varias puyas a Guillermo Botero durante el taller Construyendo País liderado por el presidente Iván Duque.
Metrocali pierde millonaria demanda y deberá pagar más de $100.000 millones
El operador Git Masivo había iniciado un laudo arbitral por incumplimientos de Metrocali.