Blu Radio  / Maurice Armitage

Maurice Armitage

  • Maurice Armitage.
    Maurice Armitage
    Foto: Suministrada.
    Política

    Maurice Armitage, exalcalde de Cali, va directo a la primera vuelta de las elecciones

    El exalcalde de Cali, Maurice Armitage, decidió no hacer parte de ninguna consulta interna en marzo.

  • 351742_Alejandro Char, Maurice Armitage y Federico Gutiérrez // Fotos: BLU Radio
    Alejandro Char, Maurice Armitage y Federico Gutiérrez // Fotos: BLU Radio
    Nación

    Balance optimista de los salientes alcaldes de Barranquilla, Cali y Medellín

    Alejandro Char, Maurice Armitage y Federico Gutiérrez hablaron de sus más importantes acciones en favor de las ciudades que dirigieron.

  • 7143_BLU Radio // Fusil // Foto: AFP
    BLU Radio // Fusil // Foto: AFP
    Nación

    Atacaron al Ejército con tiros de fusil cuando desbloqueaban vías: alcalde de Cali

    Maurice Armitage denunció que el hecho ocurrió en el sector del ‘Paso del Comercio’, durante las protestas del pasado 4 de diciembre.

  • 348887_Foto: Alcaldía de Cali
    Foto: Alcaldía de Cali
    Nación

    Los 'jijuemil' líderes del paro con los que hablamos nos engañaron: Armitage

    Alcalde de Cali reveló en BLU Radio que cumplió al máximo su palabra de no sacar al Esmad, pero que al final le tocó por incumplimiento de protestantes.

  • 349942_Foto: Alcaldía de Cali
    Foto: Alcaldía de Cali
    Nación

    No quiero usar el Esmad, pero bloquear la ciudad es un acto de violencia: Armitage

    El alcalde de Cali aseguró que piensa agotar todas las salidas del diálogo antes de utilizar la fuerza pública.

  • 349580_BLU Radio. Hinchas de América de Cali // Foto: Mario Baos / BLU Radio
    BLU Radio. Hinchas de América de Cali // Foto: Mario Baos / BLU Radio
    Deportes

    Alcalde de Cali pide a Dimayor aplazar partido de vuelta en final América – Junior

    Asegura que el 7 de diciembre es “una fecha familiar” y propuso que el encuentro sea un día después.

  • 325016_Foto: Mario Baos / BLU Radio
    Foto: Mario Baos / BLU Radio
    Nación

    Fuerza pública nunca me advirtió de amenazas sobre posibles asonadas: alcalde de Cali

    Maurice Armitage dijo en Mañanas BLU que "operación avispa" de vándalos y ladrones le obligó a decretar toque de queda que dejó más de 400 capturados.

  • 347856_Foto: Alcaldía de Cali
    Foto: Alcaldía de Cali
    Educación

    Conozca el nuevo megacolegio que beneficiará a familias de escasos recursos en Cali

    Se encuentra ubicada en el barrio Potrero Grande y está dotada con modernos sistemas para que los niños puedan recibir educación pública de calidad.

  • 341864_Foto: Alcaldía de Cali
    Foto: Alcaldía de Cali
    Nación

    “A Cali hay que respetarla”: Maurice Armitage al ministro de Defensa

    El mandatario local lanzó varias puyas a Guillermo Botero durante el taller Construyendo País liderado por el presidente Iván Duque.

  • 326383_Foto: Metrocali
    Foto: Metrocali
    Nación

    Metrocali pierde millonaria demanda y deberá pagar más de $100.000 millones

    El operador Git Masivo había iniciado un laudo arbitral por incumplimientos de Metrocali.

