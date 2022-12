Los 'jijuemil' líderes del paro con los que hablamos nos engañaron: Armitage

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, habló con BLU Radio sobre los momentos críticos que vivió la ciudad el pasado 4 de diciembre durante las protestas enmarcadas en el paro nacional.

El primer mandatario de la capital del Valle aseguró que mantuvo su palabra hasta el final de no sacar el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, para evitar confrontaciones violentas, pero que la situación de orden público lo obligó a hacerlo.

Afirma que los líderes del paro nacional en la ciudad incumplieron su palabra y los acuerdos que habían llegado con la Alcaldía.

“El compromiso era darnos vía, pero nos tomaron el pelo durante todo el día, llegaron las 5:00 de la tarde y nos dejaron tres puntos graves: la portada al mar, el puente Juanchito y Paso de Comercio”, dijo Armitage.

Hoy fue un día de contradicciones: por un lado, la gente salió a estudiar y trabajar sin problemas, y el comercio funcionó muy bien, como pasó en el Centro; por el otro, unos cuantos trataron de desestabilizar la ciudad bloqueando vías.



Esto fue lo que pasó.#AbroHilo — Maurice Armitage (@MauriceArmitage) December 5, 2019

“Hablé con la gente de Derechos Humanos y con los líderes, porque eso tiene ‘jijuemil’ líderes, que se comprometieron a darnos paso”, agregó.

El mandatario de los caleños indicó que se sintió “engañado” y que trató de mantener la calma para no tener choques con la comunidad.

“Nada se cumplió, nos engañaron, tuve la paciencia en aras de tranquilizar la cosa para que no tuviéramos enfrentamientos porque cuando uno saca el Esmad siempre habrán vándalos que buscan enfrentamientos”, indicó Armitage.

No obstante, el alcalde felicitó a los más de 1.000 indígenas que llegaron a la ciudad desde el Cauca y que dieron ejemplo en su logística para movilizarse.

“La llegada de los indígenas del Cauca fue fabulosa, los tengo que felicitar”, añadió el alcalde.

Sin embargo, el mandatario precisó también que tuvo que intervenir con los uniformados porque estuvo a punto de crearse una batalla entre los que apoyan el paro y los que no lo apoyan.

“Ejemplo lo que pasó en Juanchito, ahí no pensábamos intervenir, pero tuvimos que hacerlo porque los afectados se comenzaron a rebotar y si no llegamos con Esmad la cosa pudo ser más difícil y agresiva”, indicó el alcalde.

Finalmente, Armitage indicó que no se debe desconocer el descontento social que hay en el país en relación a las movilizaciones nacionales.

“Hay una población que protesta y no se puede ‘tapar el sol con la mano’. Colombia protesta porque la gente necesitada vive angustia e incertidumbre”, indicó.

“No obstante, hay gente dispuesta a la violencia porque creen que si no es con violencia no hay efecto. No podemos caer en esa tentación. ”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí:

