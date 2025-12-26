En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Sube el número de quemados en Santander: ya son 27 los lesionados en el departamento

Sube el número de quemados en Santander: ya son 27 los lesionados en el departamento

Entre las personas reportadas quemadas hay un menor de edad que se encontraba en compañía de un adulto en estado de embriaguez.

Publicidad

Publicidad

Publicidad