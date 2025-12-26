Sube el número de quemados en Santander: ya son 27 los lesionados en el departamento

La manipulación de pólvora en Santander ha dejado 10 menores de edad y 17 adultos quemados hasta el momento. El área metropolitana de Bucaramanga tiene la mayor cifra de casos.

Entre los municipios donde se han registrado quemados está Mogotes, Sabana de Torres y Floridablanca. Las autoridades sanitarias se encuentran en alerta, debido a que una gran cantidad de afectados con pólvora en esta temporada decembrina son menores de edad.

De ahí la insistencia de las autoridades a la comunidad para que denuncie la comercialización ilegal y compra de pólvora.

“Tener mucho cuidado con los voladores en especial, con los totes, lo que llamamos quintos, cualquier manipulación de pólvora puede presentar alguna alteración. Es importante que nos cuidemos, entonces esta es una alerta para empezar a cuidar y tener protección en la salud y en la vida de todos los santandereanos”, expresó Edwin Prada, secretario de Salud de Santander.



En lo corrido del mes de diciembre se han presentado seis casos de menores de edad entre los 10 y 16 años.

Frente a las cifras, Orlando Quintero, subgerente del Hospital Universitario de Santander (HUS) invitó al no uso de juegos pirotécnicos, “la pólvora no es un juego".

Cada caso representa un riesgo grave para la vida y la salud, especialmente de los niños, nosotros tenemos 14 camas en pediatría para brindar atención, la mejor decisión es no manipularla”.

De acuerdo con la información aportada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en la capital santandereana no se registraron quemados por manipulación de pólvora el 24 de diciembre.

Las autoridades continúan con operativos en distintos sitios de Bucaramanga y el área metropolitana con el fin de controlar la venta ilegal y el uso de pólvora. Además, insisten en que la manipulación debe ser por parte de expertos en el tema.