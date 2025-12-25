En vivo
Celebración de Navidad dejó 19 quemados con pólvora y una polvorera desmantelada en Antioquia

La Policía incautó 150 kilos de pirotecnia en una bodega del municipio de La Ceja, donde había por lo menos 200 voladores y otros elementos. No hubo capturas.

