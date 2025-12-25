Celebración de Navidad dejó 19 quemados con pólvora y una polvorera desmantelada en Antioquia

La celebración de la Nochebuena y las primeras horas de Navidad dejaron 19 personas lesionadas por pólvora en Antioquia, según reportes de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, validados con el Instituto Nacional de Salud. Con estos nuevos casos, el departamento acumula 115 lesionados, lo que representa un aumento cercano al 10 % frente a los 104 casos registrados a la misma fecha en 2024.

La Gobernación de Antioquia expresó su preocupación porque 35 de los casos acumulados corresponden a menores de edad. En particular, entre el 24 de diciembre y las primeras horas del 25 se reportaron siete niños y adolescentes quemados, en hechos ocurridos en distintos municipios del departamento.

"Ya llevamos 10% por encima del año anterior y lo lamentable es que el día de ayer sumamos siete menores de edad lesionados por pólvora y entre ellos uno con amputación de sus dedos, un joven de 16 años. Insistimos en la racionalidad, en la responsabilidad que como personas tenemos que tener evitando quemar pólvora y cuidando a nuestros menores", indicó la secretaria de Salud e Inclusión Social, Marta Cecilia Ramírez Orrego.

Durante este periodo se registraron casos en Medellín, Remedios, Sonsón, San Luis, El Carmen de Viboral, Itagüí, Puerto Nare, El Peñol, San Vicente y Puerto Triunfo.



Las lesiones se produjeron tanto por manipulación directa de pólvora, como totes, papeletas, tacos, voladores, luces de bengala y truenos, como en personas que se encontraban como observadoras. Entre las afectaciones reportadas hay quemaduras de primer, segundo y tercer grado, laceraciones, contusiones, daño ocular y amputación de dedos.

Las autoridades de salud alertaron que la ocupación de las unidades de quemados, tanto de adultos como de niños, se encuentra actualmente al 100 % en Antioquia, por ello reiteraron el llamado a evitar el uso de pólvora y a extremar las medidas de prevención para proteger la vida y la integridad, especialmente de los menores de edad.



Incautan pólvora

Justamente durante estas celebraciones, la Policía Antioquia incautó 150 kilogramos de pólvora en el municipio de La Ceja, Oriente del departamento. El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía en el departamento, destacó que allí, tras un reporte ciudadano, investigadores de la Sijín ubicaron y desmantelaron una polvorera artesanal que operaba en zona urbana, dedicada a la producción, distribución y comercialización ilegal de pólvora y juegos pirotécnicos.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 200 voladores, 1.500 churrillos, 240 kilogramos de pólvora negra, 400 metros de mecha lenta, 500 tacos, 200 metros de recámara y 1.000 papeletas para voladores.