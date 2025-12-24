Investigan muerte de soldado de base militar de Argelia, Antioquia: se disparó arma de un compañero

En hechos registrados en la base militar ubicada en el municipio de Argelia, Oriente de Antioquia, falleció el soldado Yarlin Arcángel Yarce Lopera, integrante del Grupo Mediano de Caballería N.° 4 del Ejército Nacional, luego de resultar gravemente herido por un disparo accidental accionado por un compañero.

De acuerdo con el comunicado de la Séptima División del Ejército, el incidente ocurrió mientras una unidad militar adelantaba actividades de aseo y mantenimiento de armamento dentro de las instalaciones de la base.

Durante el desarrollo de estas labores, uno de los soldados que prestaba su servicio militar accionó de manera accidental su arma de dotación, causando una herida de gravedad al soldado Yarce Lopera.

Luego de lo sucedido, el militar herido adscrito a la Cuarta Brigada fue trasladado de manera inmediata al hospital local, donde recibió los primeros auxilios. Debido a la complejidad de la lesión, el uniformado fue evacuado vía aérea con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia el Hospital General de Medellín, centro asistencial de mayor nivel, donde pese a los esfuerzos del personal médico y a la intervención quirúrgica realizada, falleció.



Las Fuerzas Militares informaron que, de forma inmediata, se iniciaron las actuaciones disciplinarias y penales correspondientes con el objetivo de “esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió este hecho”.

Asimismo, indicó que dispuso un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento psicosocial a los familiares del uniformado fallecido, que tendrán una amarga Navidad.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente esta situación que enluta a la institución y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de nuestro soldado Yarce. Asimismo, reitera su compromiso con la verdad y la transparencia”, señaló el comunicado.