Prórroga voluntaria del servicio militar: nuevo decreto permite ampliarlo hasta 1 año más

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, expidió un nuevo decreto que le permite a los jóvenes que actualmente prestan el servicio militar obligatorio extender voluntariamente su permanencia en las Fuerzas Militares hasta por doce meses adicionales con los mismos beneficios y obligaciones que rigen durante su servicio inicial.

Allí se señala que los soldados podrán solicitar una prórroga mínima de seis meses y máxima de un año, siempre que exista disponibilidad en la respectiva fuerza y que su desempeño haya sido favorable.

Eso sí, para acceder a la prórroga, quienes estén interesados deberán presentar una solicitud con al menos cuatro meses de antelación a la fecha de licenciamiento, contar con un concepto positivo del comandante de la unidad y no haber sido sancionados penal, disciplinaria ni administrativamente.

Sin embargo, el decreto aclara que la prórroga solo podrá concederse una vez y que el tiempo adicional se cumplirá en la misma unidad donde el soldado esté prestando el servicio.



Además, se establece que la persona puede desistir voluntariamente de la solicitud en cualquier momento sin tener algún tipo de sanción.

Aquí lo que está buscando el Ministerio de Defensa es ofrecer una alternativa para quienes quieran prolongar su vinculación con las Fuerzas Militares.