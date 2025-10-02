En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Flotilla Gaza
Mundial Sub 20
Vive Claro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Este país pagará casi $40 millones a quienes presten servicio militar por 4 meses

Este país pagará casi $40 millones a quienes presten servicio militar por 4 meses

Además, el Gobierno dará hospedaje, alimentación y equipo gratuito para los voluntarios.

Las tropas del ejército rumano permanecen inmóviles antes del desfile militar en el Día Nacional de Rumania en Bucarest.
Fuerzas Militares de Rumanía
Foto. AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

El Gobierno rumano ha aprobado este jueves reinstaurar un servicio militar, que será voluntario para todos los ciudadanos y ciudadanas de entre 18 y 35 años, con una duración de cuatro meses y una paga total de más de 8.300 euros, con el objetivo de aumentar y rejuvenecer el contingente de reservistas.

Desde el 1 de enero de 2007, en Rumania ya no existe el servicio militar obligatorio.

Durante esa formación, los voluntarios se beneficiarán de alojamiento, alimentación y equipamiento gratuito, así como de una asignación mensual de unos 590 euros, similar a la de los militares en período de prácticas.

Al terminar el programa cobrarán otros 6.000 euros, el equivalente a tres meses de salario bruto medio.

Tras terminar ese periodo de entrenamiento de cuatro meses, los participantes en el programa pasarán a engrosar la reserva.

Los nuevos reservistas tendrán que asistir cada año a entrenamientos y controles.

El ministro de Defensa, Ionuț Moșteanu, explicó que esta medida busca rejuvenecer el contingente de reservistas.

Publicidad

"Este año, más de 120.000 soldados mayores de 50 años se jubilan. El año que viene otros 118.000 y en 2027 otros 111.000. Estamos hablando de aproximadamente 350.000 soldados que se retiran de la reserva, mayores de 55 años", señaló.

El Gobierno ha aprobado además una actualización de la Ley deDefensa Nacional de 1994, que facilita la toma dedecisiones de los altos mandos del Ejército durante conflictos.

Las dos propuestas se remitirán hoy mismo al Parlamento y elGobierno espera que sean aprobadas antes del final de año.

Publicidad

Rumanía entró en la OTAN en 2004 y es miembro de la UE desde 2007.

El país tiene unos 530 kilómetros de frontera con Ucrania.

El pasado día 29, las autoridades militares simplificaron el proceso para derribar aviones que invadan su espacio, días después de que drones rusos invadieran su espacio aéreo.

Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en 2022, a Fuerza Aérea ha desplegado varias veces aviones de combate ante la presencia cerca de su territorio de drones rusos y en varias ocasiones han caído en suelo rumano, sin causar víctimas ni daños hasta la fecha.

Vea también

  1. flotilla-gaza-afp.jpg
    Miembros del grupo de barcos de la Flotilla Global Sumud a Gaza se ven amarrados en la pequeña isla de Koufonisi, al sur de la isla de Creta, el 26 de septiembre de 2025. Tras un presunto ataque con drones en la madrugada del 25 de septiembre de 2025, Atenas ha declarado que garantizará la seguridad de la navegación en sus aguas. La Flotilla Global Sumud, que transporta activistas, entre ellos la ambientalista sueca Greta Thunberg, culpó a Israel de más de una docena de explosiones ocurridas alrededor de sus barcos frente a las costas de Grecia la noche del 24 de septiembre de 2025.
    AFP
    Mundo

    La Flotilla desconoce paradero de más de 443 tripulantes tras la intercepción por Israel

  2. Flotilla-Gaza-AFP.png
    Flotilla rumbo a Gaza
    Foto: AFP
    Mundo

    Israel intercepta embarcaciones de la Globla Sumud Flotilla en aguas internacionales

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Rumania

Europa

Publicidad

Publicidad

Publicidad