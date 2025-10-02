En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Flotilla Gaza
Mundial Sub 20
Vive Claro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / La Flotilla desconoce paradero de más de 443 tripulantes tras la intercepción por Israel

La Flotilla desconoce paradero de más de 443 tripulantes tras la intercepción por Israel

La misión calificó como "nuevos actos de agresión contra civiles desarmados" la operación de Israel, y aseguró que los voluntarios fueron "atacados con cañones de agua", "rociados con agua contaminada", y que, además, sufrieron interferencias sistemáticas en sus comunicaciones desde la noche del miércoles.

flotilla-gaza-afp.jpg
Miembros del grupo de barcos de la Flotilla Global Sumud a Gaza se ven amarrados en la pequeña isla de Koufonisi, al sur de la isla de Creta, el 26 de septiembre de 2025. Tras un presunto ataque con drones en la madrugada del 25 de septiembre de 2025, Atenas ha declarado que garantizará la seguridad de la navegación en sus aguas. La Flotilla Global Sumud, que transporta activistas, entre ellos la ambientalista sueca Greta Thunberg, culpó a Israel de más de una docena de explosiones ocurridas alrededor de sus barcos frente a las costas de Grecia la noche del 24 de septiembre de 2025.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

Los organizadores de la Global Sumud Flotilla denunciaron este jueves "la falta de información" sobre el paradero de 443 participantes de la misión humanitaria, que fue interceptada en aguas internacionales por parte de la Armada Israelí cuando se aproximaba a la Franja de Gaza.

La misión calificó como "nuevos actos de agresión contra civiles desarmados" la operación de Israel, y aseguró que los voluntarios fueron "atacados con cañones de agua", "rociados con agua contaminada", y que, además, sufrieron interferencias sistemáticas en sus comunicaciones desde la noche del miércoles.

Un activista ondea la bandera palestina mientras un barco que transportaba a la activista climática sueca Greta Thunberg y a otros activistas, parte de una flotilla civil que busca romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza, zarpa del puerto de Barcelona el 31 de agosto de 2025. Activistas a bordo de una flotilla de ayuda con destino a Gaza informaron que buques de guerra israelíes rodearon varias de sus embarcaciones el miércoles y que la interceptación de las embarcaciones principales estaba en marcha. "Los buques de guerra se están acercando para interceptar la flotilla; solo quedan 81 millas náuticas hasta Gaza", declaró el contingente magrebí de la Flotilla Global Sumud en un comunicado. La política francesa Marie Mesmeur y la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan también informaron que sus barcos estaban siendo interceptados.
Un activista ondea la bandera palestina mientras un barco que transportaba a la activista climática sueca Greta Thunberg y a otros activistas, parte de una flotilla civil que busca romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza, zarpa del puerto de Barcelona el 31 de agosto de 2025.
AFP

Tras la intercepción, los organizadores de la misión aseguraron que los abogados que representan a los participantes de la flotilla ante las autoridades israelíes han recibido información "mínima" y no han sido informados sobre si los aproximadamente 443 activistas de la flotilla llegarán a Ashdod, donde se espera que sean procesados ​​por "detención ilegal".

"Interceptar embarcaciones humanitarias en aguas internacionales es un crimen de guerra; negar asistencia legal y ocultar el destino de los capturados agrava este delito", advirtió la flotilla.

Entre los detenidos, se encuentran, al menos 40 españoles, 35 italianos, 32 turcos, 21 malasios, 25 tunecinos, 12 brasileños, 31 franceses, y 20 estadounidenses, además de participantes de Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre otras nacionalidades.

Publicidad

La Armada Israelí interceptó la noche del miércoles casi la totalidad de los 44 barcos que navegaban hacia la franja de Gaza, excepto el 'Marinette', bajo bandera polaca, que, según la organización, sigue en comunicación, y lleva un total de 6 pasajeros a bordo.

El barco 'Mikeno' -de bandera francesa- llegó a entrar, según la página de rastreo de la Global Sumud Flotilla, en aguas territoriales, pero permanece fuera de contacto.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Franja de Gaza

Conflicto palestino-israelí

Israel

Publicidad

Publicidad

Publicidad