En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Director seccional Dian
Vivian Polanía
Zulma Guzmán
Nacional, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Bucaramanga en alerta ante posibles ataques terroristas del ELN tras atentado en Aguachica

Bucaramanga en alerta ante posibles ataques terroristas del ELN tras atentado en Aguachica

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y colaborar con las líneas de emergencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad