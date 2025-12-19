Bucaramanga en alerta ante posibles ataques terroristas del ELN tras atentado en Aguachica

Tras el atentado terrorista contra una base militar en Aguachica, sur del Cesar, que deja al menos seis soldados muertos y varios más gravemente heridos, en Bucaramanga se activó la alerta máxima ante el riesgo de posibles acciones violentas por parte del ELN, debido a la relativa cercanía entre ambos territorios.

El alcalde electo de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó que se reforzaron de manera inmediata las capacidades de la Fuerza Pública para blindar la ciudad, con especial énfasis en la base principal de la Quinta Brigada y la Segunda División del Ejército, así como en instalaciones policiales consideradas estratégicas.

En el marco de un consejo de seguridad extraordinario, se determinó el despliegue de grupos especiales del Ejército Nacional y la Policía, además de unidades de inteligencia, para anticipar y neutralizar cualquier amenaza.

De acuerdo con las autoridades, al menos ocho grupos de operaciones especiales adelantan labores de control, vigilancia y monitoreo permanente en distintos sectores de la capital santandereana, con el objetivo de frustrar posibles hechos criminales asociados a estructuras del ELN.



La seguridad del país está pasando por su peor momento.



En Bucaramanga nos unimos, trabajamos y nos coordinamos para no doblegarnos a los bandidos. pic.twitter.com/XcNCoF1H7a — Cristian Portilla (@Cportilla40) December 19, 2025

“El atentado terrorista en Aguachica es el reflejo del olvido histórico en materia de seguridad que han sufrido las regiones. Desde el consejo de seguridad extraordinario hemos articulado acciones concretas con la Policía, el Ejército y los demás grupos especializados de la Fuerza Pública para fortalecer el control y garantizar una reacción oportuna que preserve la tranquilidad de todos los bumangueses”, afirmó el alcalde Cristian Portilla, quien agregó que se intensificarán los operativos y el monitoreo constante para proteger el orden público.

Entre tanto, se confirmó que en las próximas horas podrían ser trasladados a Bucaramanga algunos de los soldados que resultaron gravemente heridos en el ataque terrorista en Aguachica, quienes requerirían atención médica de mayor complejidad en centros hospitalarios de la región.

Publicidad

A este panorama se suma el anuncio de la Gobernación de Santander, que mantiene vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita prevenir o frustrar atentados terroristas en el departamento.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y colaborar con las líneas de emergencia, en medio del reforzamiento de las medidas de seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga.