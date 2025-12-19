En vivo
Santanderes

Minutos de tensión en peaje La Gómez por supuesta presencia de explosivos: fue descartado

La situación cobra especial relevancia en Santander porque el pasado lunes, 15 de diciembre, fue destruido el peaje de La Lizama, ubicado en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja.

Peaje La Gómez.jpeg
El tránsito en inmediaciones del peaje La Gómez fue interrumpido por amenaza de atentado.
// Tomada captura de pantalla.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de dic, 2025

