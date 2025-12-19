Minutos de tensión en peaje La Gómez por supuesta presencia de explosivos: fue descartado

Un video que está circulando desde esta madrugada en redes sociales acrecienta el temor de los santandereanos frente a las repercusiones que podría tener en la región las incursiones armadas que está desplegando el ELN en todo el país. De acuerdo con la información, el peaje de La Gómez, ubicado cerca del municipio de Sabana de Torres, iba a ser destruido.

El material audiovisual, al parecer grabado por un conductor, narra de manera directa la situación: “Señores, peaje de La Gómez lo cerraron porque lo van a volar. Aquí nos tienen aorillados, cerraron la vía en ambos sentidos… el que venga por ahí busque hotelito y quédese, no se vayan a meter acá porque esto está grave. Ejército y Policía están en alerta. Los carros que iban llegando al peaje los devolvieron y en el cruce de Sabana de Torres cerraron la vía en el sentido Barranca – Barranquilla”.

La situación cobra especial relevancia en Santander porque el pasado lunes, 15 de diciembre, fue destruido el peaje de La Lizama, ubicado en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, después de que hicieran estallar una motocicleta cargada con explosivos. Además, en las últimas horas se registró un ataque con drones y explosivos a una base militar de Aguachica, Cesar, atribuido a la guerrilla del ELN. En ese atentado seis militares fueron asesinados.

Aunque el Ejército y la Policía no se han pronunciado sobre la supuesta amenaza de atentado en el peaje de La Gómez, la comunidad sigue en alerta y con temor.



Cabe recordar que el alcalde electo de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó que se reforzaron de manera inmediata las capacidades de la Fuerza Pública para blindar la ciudad, con especial énfasis en la base principal de la Quinta Brigada y la Segunda División del Ejército, así como en instalaciones policiales consideradas estratégicas.

En el marco de un consejo de seguridad extraordinario, se determinó el despliegue de grupos especiales del Ejército Nacional y la Policía, además de unidades de inteligencia, para anticipar y neutralizar cualquier amenaza en el área metropolitana de Bucaramanga.