Judicial

Taxista borracho que atropelló a 11 personas fue imputado por homicidio agravado

Luego de la muerte de una menor de 15 años, la Fiscalía hizo una adición a la imputación de José Eduardo Chalá, el taxista que el pasado 8 de noviembre, mientras manejaba en estado de embriaguez, atropelló a 11 personas en el sur de Bogotá.

Foto: redes sociales
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 19 de dic, 2025

