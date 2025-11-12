Revelan estado de salud de menor de 7 años que fue arrollado por taxista en el sur de Bogotá

Este miércoles 12 de noviembre, el Hospital Santa Clara informó sobre un nuevo parte médico del menor de 7 años que fue arrollado junto a otras 10 personas en la localidad de San Cristóbal, exactamente en el barrio Santa Rita, el pasado sábado 8 de noviembre.

“Los pacientes reciben seguimiento clínico continuo y acompañamiento psicosocial, en un proceso de atención integral y humanizada”, dice el comunicado.

Sin embargo, precisaron que, en relación con el menor de 7 años, este permanece en estado crítico y recibe todo el tratamiento pertinente a su condición de salud.

Asimismo, informaron sobre el estado de salud de la otra menor, de 12 años, quien se encuentra hospitalizada, estable y recibe acompañamiento integral por parte de los equipos de salud mental, en el marco del proceso de duelo familiar.



Cabe recordar que un hombre que también fue arrollado, y quien ya había sido dado de alta, tuvo que ser ingresado nuevamente. “Al paciente masculino de 27 años se informa que ingresó el lunes 10 de noviembre por el servicio de urgencias del Hospital La Victoria, desde donde fue trasladado el mismo día al Hospital Santa Clara para continuar con su manejo especializado”, detallaron.

“El Distrito reitera su compromiso con una atención digna, humana y continua, así como su solidaridad con las familias de los pacientes, a quienes se brinda acompañamiento psicosocial permanente”, aseguraron en el comunicado.

Cabe recordar que Karol Stephania Arturo Torres, la adolescente de 15 años involucrada en el accidente, murió el pasado martes 11 de noviembre y había sido diagnosticada con muerte cerebral y que estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante varios días.

El conductor que arrolló a las 11 personas se encontraba en estado de ebriedad, identificado como José Eduardo Chalá de 56 años, aceptó los cargos por homicidio agravado de tentativa y lesiones personales dolosas agravadas. Además, el hombre aseguró que solo se había tomado 4 cervezas.