Esta es la causa de muerte de menor que fue arrollada por taxista ebrio en el sur de Bogotá

Después de permanecer tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Clara, en el sur de Bogotá, falleció Karol Stepania Arturo Torres, la menor de 15 años que había resultado gravemente herida tras ser arrollada por un taxista en estado de embriaguez en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal.

El lamentable hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando el conductor, presuntamente bajo los efectos del alcohol, perdió el control del vehículo y atropelló a once personas, entre ellas cuatro menores de edad.

Stepania fue una de las víctimas con lesiones más severas y permaneció hospitalizada en condición crítica.



¿De qué murió la menor que fue arrollada por taxista ebrio?

Según informó la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., la joven fue trasladada de urgencia al Hospital Santa Clara con indicios de muerte encefálica y un pronóstico poco alentador desde su ingreso.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, la menor falleció a las 4:34 de la tarde de este 11 de noviembre, producto de un paro cardiorrespiratorio mientras permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica del centro médico.



Video captó momento en que taxi atropelló a 11 personas en Bogotá: 4 menores de edad Foto: captura de pantalla

“La Subred lamenta profundamente el fallecimiento de la menor Karol Stepania Arturo Torres, víctima del siniestro vial en la localidad de San Cristóbal. Nuestro equipo médico aplicó todos los protocolos clínicos y de soporte vital establecidos”, indicó la entidad en un comunicado oficial.

La Secretaría de Salud del Distrito reiteró que la familia de la víctima está recibiendo acompañamiento psicosocial y orientación permanente, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para respetar las normas de tránsito y evitar tragedias similares.

En cuanto al estado de las demás víctimas, se conoció que un menor de siete años, hermano de la menor de 15 años que falleció, permanece en la UCI bajo protocolos de neuroprotección cerebral, mientras que otra niña de 12 años presenta un trauma craneoencefálico leve y continúa en observación médica.

Por su parte, el conductor involucrado fue enviado a prisión preventiva tras aceptar cargos por tentativa de homicidio agravado y lesiones personales dolosas. Sin embargo, tras el fallecimiento de la joven, la Fiscalía podría reclasificar los delitos a homicidio consumado.

El Distrito insistió en su compromiso de garantizar atención integral a los afectados y en fortalecer las acciones de prevención para proteger a los peatones y usuarios viales más vulnerables.