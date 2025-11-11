En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Murió menor que fue arrollada por taxista ebrio en el sur de Bogotá

Murió menor que fue arrollada por taxista ebrio en el sur de Bogotá

La joven de 15 años se encontraba hospitalizada desde el momento del accidente y con pronóstico de muerte cerebral.

Video captó momento en que taxi atropelló a 11 personas en Bogotá: 4 menores de edad
Foto: captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

