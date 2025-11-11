Murió menor que fue arrollada por taxista ebrio en el sur de Bogotá

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó la muerte de la menor de edad que permanecía en el Hospital Santa Clara tras ser arollada por el taxista que manejaba en estado de embriaguez en el sur de Bogotá el sábado 8 de noviembre. En ese siniestro vial también resultaron lesionadas otras 10 personas en el barrio Santa Rita, en la localidad de San Cristóbal.

Lamentablemente Karol Stephania Arturo Torres, la adolescente de 15 años, quien fue diagnosticada con muerte cerebral y que estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante varios días, falleció este martes, 11 de noviembre, a las 4:34 de la tarde a causa de un paro cardiorrespiratorio.

"Repudiamos este hecho de irresponsabilidad vial y enviamos un mensaje de solidaridad a la familia, a quien acompañamos con nuestros profesionales", escribió el secretario en su cuenta de X.

En las últimas horas, la comunidad de ese sector se reunió en una velatón para orar y pedir por la recuperación de los menores luego de este grave accidente que, infortunadamente, acaba con la vida de una joven que se encontraba caminando con su familia en el barrio.



Velatón en San Cristóbal por accidente ocasionado por taxista ebrio Foto: Blu Radio

A la cárcel taxista que manejaba en estado de embriaguez

El taxista José Eduardo Chalá, responsable de atropellar a once personas, entre ellas cuatro menores de edad, fue enviado a prisión tras aceptar los cargos de homicidio agravado y lesiones personales, según informó la Fiscalía.

Tras la muerte de la menor de 15 años, su hermano de siete años permanece en estado crítico en UCI, mientras que el resto de los heridos fueron atendidos en centros asistenciales cercanos.

Vale recordar que, tras el accidente, la Policía trasladó a Chalá a un hospital, donde fue sometido a una valoración médica y posteriormente a exámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los cuales confirmaron que tenía grado tres de alcoholemia, el nivel más alto permitido por la ley. Según el reporte de la Fiscalía, el conductor perdió el control del vehículo, arrolló a los peatones que estaban en una esquina, cerca a una barbería, y finalmente chocó contra la fachada de una vivienda.

Así reaccionó José Chala, taxista que atropelló a 11 personas borracho, a imputación de cargos Foto: redes sociales

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá presentó al taxista ante un juez de control de garantías, quien ordenó su medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario. Durante la audiencia, Chalá aceptó los cargos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, ambos agravados, reconociendo su responsabilidad en el trágico hecho que ha conmocionado a la capital del país.

La Policía de Tránsito también reveló que el conductor tenía un historial de más de 10 multas por infracciones cometidas en los últimos años.