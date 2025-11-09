Duro relato de papá de menores de edad arrollados por taxista borracho en Bogotá: "Muerte cerebral"

Un grave accidente de tránsito tiene conmocionados a los ciudadanos de Bogotá, luego de conocerse los videos de las cámaras de seguridad que registraron el momento en que un taxi arrolló a más de 11 personas en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal.

Las autoridades confirmaron que el conductor se desplazaba a alta velocidad, lo que provocó que las heridas de las víctimas fueran de gran gravedad. Entre los afectados se encuentran cuatro menores de edad, hermanos, de 4 meses, 7, 12 y 15 años, quienes permanecen internados en el hospital Santa Clara, en el centro de Bogotá.

En entrevista con Caracol Televisión, Heidy Miranda, familiar de los niños atropellados, reveló entre lágrimas el estado de salud de los menores y sus familiares: “Estefanía tiene muerte cerebral; Martín está en una condición muy delicada; Daniela está estable, y una prima será trasladada a otro centro asistencial, donde le practicarán cirugías en la rodilla, la cadera y los brazos".

Además, añadió que "solo pedimos que Dios obre en esta familia y nos dé fortaleza”. Por su parte, Jorge Arturo, padre de los menores, manifestó su dolor y lanzó un llamado a la responsabilidad.

“No tiene presentación, no me hallo, porque amo a mis hijos. Si es voluntad de Dios que no estén más con nosotros, los entrego en sus manos, pero pido a todos los colombianos que no conduzcan bajo los efectos del alcohol. Mire las consecuencias: hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a usted”, expresó.

El comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, coronel John Silva, confirmó que el conductor fue detenido tras comprobarse que manejaba en estado de embriaguez. “Se pudo establecer que el conductor del vehículo se encontraba bajo los efectos del alcohol. El dictamen determinó grados de embriaguez, por lo cual fue capturado en flagrancia”, señaló.