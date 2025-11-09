Video captó momento en que taxi atropelló a más de 10 personas en Bogotá: 4 menores de edad

Un grave accidente de tránsito conmocionó a los habitantes del barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, durante la noche del viernes 8 de noviembre. Un taxi, cuyas placas ya fueron identificadas por las autoridades, perdió el control y arrolló a 11 personas que se encontraban en la vía, dejando caos y angustia entre los vecinos.

El vehículo, que se desplazaba a alta velocidad, terminó impactando contra una vivienda y, según confirmó la Policía, su conductor fue capturado en el lugar de los hechos por las autoridades.

De acuerdo con los reportes médicos, entre las víctimas se encuentran cuatro menores de edad, de 4 meses, 7, 12 y 15 años, quienes sufrieron heridas de gravedad. Dos de ellos permanecen en condición crítica por trauma craneoencefálico y abdominal severo.

Todos los lesionados fueron trasladados de inmediato al Hospital de La Victoria y al Hospital Santa Clara, donde reciben atención especializada. Las primeras investigaciones confirmaron que el conductor del taxi, un hombre de 56 años, manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro.



El comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, coronel John Silva, informó que las pruebas practicadas arrojaron resultado positivo para grado de embriaguez, motivo por el cual el responsable fue detenido en flagrancia y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“El conductor de este vehículo se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes. El dictamen determinó que presentaba grados de embriaguez, por lo cual fue capturado en flagrancia”, informó Silva.

Por ahora, la comunidad exige justicia por la tragedia y pide a las autoridades más controles para evitar este tipo de hechos, teniendo en cuenta el aumento de siniestros en las vías por consumo de bebidas embriagantes.

Uno de ellos fue el registrado días atrás en la avenida Mutis, en Bogotá, donde una pareja perdió la vida, presuntamente porque el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.