Video captó momento en que taxi atropelló a más de 10 personas en Bogotá: 4 menores de edad

De acuerdo con los reportes, entre las víctimas se encuentran cuatro menores de edad, de 4 meses, 7, 12 y 15 años, quienes sufrieron heridas de gravedad. Dos de ellos permanecen en condición crítica en Bogotá.

Video captó momento en que taxi atropelló a 11 personas en Bogotá: 4 menores de edad
Foto: captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de nov, 2025

