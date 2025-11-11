En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Una Navidad con secuelas: el regaño del fiscal al taxista que arrolló a 11 personas en Bogotá

Una Navidad con secuelas: el regaño del fiscal al taxista que arrolló a 11 personas en Bogotá

El fiscal detalló las lesiones sufridas por las once víctimas, destacando la gravedad de las heridas de dos menores, de siete y quince años, que permanecen en estado crítico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad