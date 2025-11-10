A la cárcel taxista que embistió a 11 personas en Bogotá: dos menores siguen en estado crítico

A la cárcel fue enviado José Eduardo Chala Franco, el taxista que en estado de embriaguez embistió a 11 personas en la localidad de San Cristóbal en el sur de Bogotá en la noche del pasado sábado. Por el hecho, dos menores de edad están en grave estado de salud.

Chalá, quien aceptó cargos, enfrentará un proceso por homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales dolosas agravadas.

Más temprano, el alcalde Carlos Fernando Galán había pedido sanciones ejemplares para este hombre.

“Este hombre tiene que pagar cárcel por los hechos ocurridos el fin de semana en San Cristóbal. Quiero enviar toda mi solidaridad a las víctimas y sus familias. Desde el sábado, cuando ocurrieron los lamentables hechos, el equipo de la Secretaría de Salud ha estado en contacto con los familiares, haciendo acompañamiento permanente”, escribió en redes.



Este hombre, de 56 años, conducía el vehículo pese a tener restricción por pico y placa y contaba con más de diez comparendos por diversas infracciones, entre ellas exceso de velocidad y estacionamiento en zonas prohibidas, según indicó la general Susana Blanco, directora de la Dirección de Tránsito de la Policía.

Por su parte, vecinos y familiares de las víctimas de este accidente aseguran que no es la primera vez que se presenta un siniestro vial en esta esquina, por lo cual piden que se normalice el sentido de la vía a un solo lado.

Según el reporte médico emitido por el Hospital Santa Clara este lunes 10 de noviembre, la joven de quince años se encuentra en proceso de confirmación de muerte encefálica. El menor de siete años continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo estrictos protocolos de neuroprotección cerebral y estabilización general.

La niña de doce años permanece en observación pediátrica con diagnóstico de trauma craneoencefálico leve y lesiones de tejidos blandos, aunque su evolución ha sido positiva, de acuerdo con el informe de la entidad de salud.