Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / A la cárcel taxista que embistió a 11 personas en Bogotá: dos menores siguen en estado crítico

A la cárcel taxista que embistió a 11 personas en Bogotá: dos menores siguen en estado crítico

El taxista, quien aceptó cargos, enfrentará un proceso por homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales dolosas agravadas.

Video captó momento en que taxi atropelló a 11 personas en Bogotá: 4 menores de edad
Foto: captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

