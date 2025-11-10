En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Imputan cargos a taxista que borracho atropelló a 11 personas en Bogotá

Imputan cargos a taxista que borracho atropelló a 11 personas en Bogotá

El conductor, un hombre de 56 años, fue capturado en flagrancia en el lugar por la Policía de Bogotá, que confirmó que conducía bajo los efectos del alcohol.

Publicidad

Publicidad

Publicidad