Imputan cargos a taxista que borracho atropelló a 11 personas en Bogotá

Un taxi arrolló a once personas en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal en Bogotá, durante la noche del viernes 8 de noviembre. El vehículo perdió el control y chocó contra una vivienda, generando pánico entre los vecinos.

El conductor, un hombre de 56 años, fue capturado en flagrancia en el lugar por la Policía, que confirmó que conducía bajo los efectos del alcohol. Las placas del taxi fueron rápidamente identificadas por las autoridades.

Entre los afectados se encuentran cuatro menores de edad, de 4 meses, 7, 12 y 15 años. Dos de ellos presentan traumas graves en la cabeza y el abdomen, permaneciendo en condición crítica en los hospitales Santa Clara y La Victoria.

Los demás lesionados recibieron atención inmediata tras el siniestro. El coronel John Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, ratificó que las pruebas de alcoholemia al conductor dieron positivo, lo que motivó su captura y traslado a disposición de la Fiscalía.



El conductor, identificado como José Eduardo Chala Franco, fue imputado por homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales dolosas agravadas.

El Juzgado 45 de control de garantías de Bogotá legalizó su captura y Chala Franco aceptó los cargos. La comunidad exige a las autoridades mayores controles de tránsito para prevenir siniestros relacionados con el consumo de alcohol.

En desarrollo...