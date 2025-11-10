Revelan detalles de taxista que atropelló a 11 personas borracho en Bogotá: "Tomando todos los días"

Un grave accidente de tránsito registrado en el barrio La Sierra, al suroriente de Bogotá, dejó once personas heridas la noche del viernes 8 de noviembre. Según el reporte de las autoridades, un taxi que se desplazaba a alta velocidad perdió el control, invadió la vía peatonal y terminó estrellándose contra una vivienda.

El conductor, identificado como un hombre de 56 años, fue capturado en el lugar de los hechos. El coronel John Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, confirmó que las pruebas de alcoholemia realizadas al conductor arrojaron resultado positivo.

El hombre fue detenido en flagrancia y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad vial y al control ciudadano frente al consumo de licor antes de conducir.

Entre los once lesionados se encuentran cuatro menores de edad, integrantes de una misma familia. Una de las víctimas, identificada como Estefanía, de 12 años, presenta con muerte cerebral.



Su hermano Martín permanece en estado crítico. Los demás heridos, incluidos siete adultos con politraumatismos, reciben atención médica en la Clínica Santa Juliana y otros centros asistenciales de la capital.

“En mis niños, lo que es Estefanía es la que terminó con muerte cerebral; sin embargo, anoche dio algunos avisos de que pronto podría recuperar actividad cerebral, entonces estamos esperando un milagro. Martín también sufrió un golpe demasiado fuerte, nos dieron 72 horas para que tengan una reacción; si no, lamentablemente los van a desconectar”, relató entre lágrimas Juana Valentina Torres, prima de los menores afectados.

La mujer denunció que el conductor era conocido en el sector por conducir en estado de embriaguez de manera frecuente. “Este señor, José Eduardo Chala, reside en el barrio, lleva más de cinco años tomando alcohol todos los días y manejando taxi. Es una persona que realmente lo conoce la comunidad, y por eso pido que no tomen acción por mano propia”, afirmó.

“Hace pocas horas recibimos información de la Fiscalía de que es muy probable que este señor quede libre solo por lesiones personales, lo cual para nosotros es indignante. Estamos haciendo lo posible por recopilar las historias clínicas de los niños como pruebas para que se haga justicia y ese señor no salga”, agregó.