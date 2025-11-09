Identifican a las victimas de atropello de un taxista borracho en Bogotá: este es su estado de salud

Bogotá amaneció conmocionada por un grave accidente ocurrido en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, donde un taxi arrolló a 11 personas que se encontraban en la vía.

Según las primeras versiones de las autoridades, el conductor, de 56 años, se desplazaba a alta velocidad y fue capturado en flagrancia tras el siniestro. El coronel John Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, confirmó que las pruebas practicadas al responsable arrojaron resultado positivo por embriaguez, razón por la cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Vecinos del sector exigen justicia y pidieron a las autoridades reforzar los controles de tránsito, especialmente los relacionados con el consumo de alcohol.

Entre las víctimas se encuentra una familia conformada por cuatro hermanos de 4 meses, 7, 12 y 15 años, quienes resultaron con heridas de extrema gravedad. De acuerdo con Heidy Miranda, una familiar, una de las menores, identificada como Estefanía, presenta muerte cerebral, mientras que su hermano Martín permanece en estado crítico.



Por su parte, el padre de los niños, Jorge Arturo, hizo un llamado a los conductores para evitar manejar bajo los efectos del alcohol y recordó que una decisión irresponsable puede cambiar para siempre la vida de una familia entera.

Víctimas de accidente en Bogotá

Según información confirmada por las autoridades a Noticias Caracol, las once víctimas del accidente permanecen bajo atención médica en diferentes centros asistenciales de la capital. Entre las personas afectadas se encuentran cuatro menores de edad:



Un niño de 7 años con exposición de masa encefálica y trauma craneoencefálico severo, atendido en el Hospital La Victoria.

con exposición de masa encefálica y trauma craneoencefálico severo, atendido en el Hospital La Victoria. Un adolescente de 15 años con trauma craneoencefálico y de cadera severo, también en el Hospital La Victoria.

con trauma craneoencefálico y de cadera severo, también en el Hospital La Victoria. Un bebé de 4 meses con politraumatismos, internado en la Clínica OMI.

con politraumatismos, internado en la Clínica OMI. Una menor de 12 años con policontusiones en cabeza, cuello y abdomen, atendida en la Clínica Santa Clara.

Asimismo, siete adultos resultaron con diferentes tipos de trauma y lesiones:

