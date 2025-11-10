En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Alcalde Galán pide cárcel para taxista que atropelló a 11 peatones en San Cristóbal

Alcalde Galán pide cárcel para taxista que atropelló a 11 peatones en San Cristóbal

Después de que un taxista ebrio arrollara a 11 personas y dejara a cuatro menores de edad graves y dos de estos con muerte cerebral, el alcalde de Bogotá se pronunció exigiendo cárcel para el conductor de 56 años.

Foto: redes sociales / X: @Bogota
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

