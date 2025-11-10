Alcalde Galán pide cárcel para taxista que atropelló a 11 peatones en San Cristóbal

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta de X, se pronunció sobre el accidente de tránsito ocurrido en la noche del sábado 9 de noviembre, que dejó 11 personas lesionadas, incluidos cuatro menores de edad, y dos de ellos que, según la Secretaría de Salud y los familiares, presentan muerte cerebral. El mandatario local pidió cárcel para José Eduardo Chala Franco, el conductor de 56 años, quien ya aceptó los cargos que le impuso la Fiscalía tras comprobar el delito que cometió.

“Este hombre tiene que pagar cárcel por los hechos ocurridos el fin de semana en San Cristóbal. Quiero enviar toda mi solidaridad a las víctimas y sus familias. Desde el sábado, cuando ocurrieron los lamentables hechos, el equipo de la Secretaría de Salud ha estado en contacto con los familiares, haciendo acompañamiento permanente”, escribió el alcalde.

Por su parte, la general Susana Blanco, directora de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, aseguró que la placa de este vehículo ya cuenta con más de 10 comparendos en la página de la Secretaría de Movilidad, relacionados con conducción en estado de embriaguez, exceso de velocidad y estacionamiento en lugares restringidos.

Vecinos y familiares de las víctimas señalaron que no es la primera vez que se presenta un siniestro vial en esta esquina, por lo que piden que se normalice el sentido de la vía a un solo lado. Además, los familiares de los menores gravemente heridos afirmaron que el conductor ebrio no es la primera vez que realiza este tipo de maniobras en el barrio, pues, según ellos, tiene un historial problemático con el alcohol.