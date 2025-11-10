Conmovedora velatón por los niños y heridos embestidos por taxista ebrio en Bogotá

En la noche de este lunes, 10 de noviembre, se realizó una conmovedora velatón en la localidad de San Cristóbal en el sur de Bogotá, para pedir por la salud de los dos menores en estado crítico y los demás heridos luego de ser embestidos por un taxista que conducía en estado de embriaguez.

Decenas de personas se reunieron en el sur de Bogotá para orar por la recuperación de los lesionados, especialmente de los menores de edad que permanecen en estado crítico, pues uno de ellos, según familiares, tiene muerte cerebral.

Vale recordar que el sábado 8 de noviembre el vehículo que manejaba el taxista José Eduardo Chalá embistió a un grupo de personas que estaba cerca de una barbería luego de exceder los límites de velocidad y, posteriormente, impactar con la fachada de la casa, dejando 11 personas afectadas.

Velatón en Bogotá para pedir por la salud de niños afectados por taxista borracho Foto: suministrada

A la cárcel taxista de accidente

El taxista fue enviado a la cárcel por un juez luego de aceptar los cargos de homicidio agravado y lesiones personales. Chalá atropelló a once personas, entre ellas cuatro menores de edad, en el barrio Santa Rita, en el sur de la capital.



El accidente ocurrió cuando Chalá conducía en estado de embriaguez y a exceso de velocidad, perdiendo el control del vehículo y colisionando contra un grupo de personas que estaban en una esquina. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial de la zona y dos de ellos permanecen en estado crítico.

Video captó momento en que taxi atropelló a 11 personas en Bogotá: 4 menores de edad Foto: captura de pantalla

La Fiscalía informó que Chalá se encontraba en grado tres de alcoholemia, lo que indica un alto nivel de embriaguez. Además, se reveló que el taxista tenía más de 10 multas por infracciones de tránsito en los últimos años.

Entre los heridos hay cuatro menores de edad, dos de ellos con traumas craneoencefálicos graves y uno con muerte cerebral. Una menor de 12 años se encuentra en observación pediátrica con evolución satisfactoria.

Chalá aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario. La Policía de Tránsito de Colombia informó que se tomarán medidas para prevenir accidentes similares en el futuro.