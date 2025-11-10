En vivo
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Bogotá  / Conmovedora velatón por los niños y heridos embestidos por taxista ebrio en Bogotá

Conmovedora velatón por los niños y heridos embestidos por taxista ebrio en Bogotá

Decenas de personas se reunieron en el sur de Bogotá para orar por la recuperación de los lesionados, especialmente de los menores de edad que permanecen en estado crítico.

