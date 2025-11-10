Revelan el grave prontuario del taxista que atropelló a 11 personas: tenía más de 10 infracciones

Bogotá sigue consternada por el trágico accidente ocurrido el pasado sábado en horas de la noche en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, al sur de la ciudad.

El siniestro fue protagonizado por el taxista José Eduardo Chala Franco, de 56 años, quien arrolló violentamente a once personas que caminaban por la vía. Entre las víctimas se encuentran cuatro menores de edad: un bebé de cuatro meses, un niño de siete años, una niña de doce y una adolescente de quince, tres de los cuales permanecen en estado crítico en el Hospital Santa Clara, ubicado en el centro de la capital.



El estado de los menores atropellados por taxista

Según el reporte médico emitido por el Hospital Santa Clara este lunes 10 de noviembre, la joven de quince años se encuentra en proceso de confirmación de muerte encefálica. El menor de siete años continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo estrictos protocolos de neuroprotección cerebral y estabilización general.

Por su parte, la niña de doce años permanece en observación pediátrica con diagnóstico de trauma craneoencefálico leve y lesiones de tejidos blandos, aunque su evolución ha sido positiva, de acuerdo con el informe de la entidad de salud.



El taxista tenía más de diez comparendos

Durante una entrevista con Blu Radio, la general Susana Blanco, directora de la Dirección de Tránsito de la Policía, reveló que José Chala conducía el vehículo pese a tener restricción por pico y placa y contaba con más de diez comparendos por diversas infracciones, entre ellas exceso de velocidad y estacionamiento en zonas prohibidas.

Asimismo, explicó que, según el Código Nacional de Tránsito, una persona que conduzca en grado dos de embriaguez —como lo determinaría el informe de Medicina Legal— puede enfrentar una suspensión de la licencia por cinco años y una multa superior a 300 salarios mínimos legales diarios, equivalente a unos 15 millones de pesos.



La general Susana Blanco, directora de la dirección de Tránsito de la Policía, confirmó que el vehículo involucrado en el accidente del pasado fin de semana que deja a dos menores de edad con muerte cerebral, cuenta con más de 10 comparendos relacionados a exceso de velocidad,… pic.twitter.com/xkZNZ6Zn9l — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 10, 2025

La general Blanco también advirtió sobre el preocupante aumento de víctimas por accidentes viales: 6.200 muertes en lo corrido del año, lo que representa un incremento de 300 casos respecto al año anterior.



Alcalde Carlos Fernando Galán exige justicia

Tras conocerse la magnitud del siniestro, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció enérgicamente: “Este hombre tiene que pagar cárcel por los hechos ocurridos el fin de semana en San Cristóbal”.

El mandatario distrital expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró el compromiso de la administración con el acompañamiento a las víctimas. “Desde el sábado, cuando ocurrieron los lamentables hechos, el equipo de la Secretaría de Salud ha estado en contacto con los familiares, brindando apoyo y seguimiento permanente”, aseguró.

El caso ha generado profunda indignación en la ciudadanía, que exige mayor control y sanciones más severas para conductores que, bajo los efectos del alcohol o la imprudencia, ponen en riesgo la vida de los demás.