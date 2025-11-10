Revelan estado de salud de niños de 7, 12 y 15 años atropellados por taxi en sur de Bogotá

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. entregó este lunes, 10 de noviembre, el más reciente parte médico sobre el estado de salud de los menores que resultaron heridos en el grave accidente de tránsito registrado el pasado sábado 8 de noviembre en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal, al suroriente de Bogotá.

El siniestro, ocurrido en horas de la noche del 8 de noviembre, dejó once personas lesionadas luego de que un taxi que se desplazaba a alta velocidad perdiera el control, invadiera la zona peatonal y terminara estrellándose contra una vivienda. El hecho provocó pánico entre los vecinos, que auxiliaron a las víctimas mientras llegaban los equipos de emergencia.

Entre los heridos se encuentran cuatro menores de edad: un bebé de cuatro meses, un niño de 7 años, una niña de 12 años y una adolescente de 15 años. Según el reporte médico, la joven de 15 años se encuentra en proceso de confirmación de una condición de muerte encefálica, mientras que el niño de siete años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo protocolos de neuroprotección cerebral y estabilización general.

Por su parte, la menor de 12 años se encuentra en observación pediátrica con diagnóstico de trauma craneoencefálico leve y lesiones de tejidos blandos, mostrando una evolución satisfactoria, de acuerdo con la entidad de salud.



"Para su atención se ha dispuesto de nuestro equipo médico y tecnológico especializado. Sus familiares están recibiendo acompañamiento psicosocial y orientación permanente", informaron en un comunicado.

El conductor del vehículo, identificado como José Eduardo Chala Franco, de 56 años, fue capturado en el lugar de los hechos y las pruebas de alcoholemia confirmaron que manejaba bajo los efectos del alcohol. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales dolosas agravadas.