Así reaccionó José Chala, taxista que atropelló a 11 personas borracho, a imputación de cargos

El pasado sábado 8 de noviembre de 2025, una tragedia sacudió el sur de Bogotá cuando la imprudencia de un taxista provocó un grave accidente en la localidad de San Cristóbal.

José Eduardo Chalá Franco, de 56 años, fue capturado y posteriormente enviado a un centro carcelario tras embestir a 11 personas, entre ellas cuatro menores de edad, frente a una barbería del barrio Santa Rita. De acuerdo con el informe de las autoridades, el conductor conducía en alto estado de embriaguez y a exceso de velocidad, lo que lo llevó a perder el control del vehículo y arrollar al grupo de ciudadanos.

El saldo del siniestro es crítico. Fuentes del Hospital Santa Clara informaron que dos menores permanecen en delicado estado de salud. Una adolescente de 15 años se encuentra en proceso de confirmación de muerte encefálica, mientras que un niño de siete años continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo estrictos protocolos de neuroprotección cerebral.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía presentó cargos por homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales dolosas agravadas. Chalá aceptó los cargos y dijo a la Fiscalía que solo se había tomado 4 cervezas.



El fiscal del caso fue enfático al señalar que los resultados de los exámenes de toxicología y alcoholemia mostraron un grado tres de embriaguez,.

"Se pudo determinar y concretar que esta situación sobrepasó cualquier posibilidad de simplemente ser una falta de reflejos o de circunscribirse a un simple accidente de tránsito, pues decidió conducir sabiendo que su estado físico y mental no eran aptos”, expresó el fiscal.

La tragedia ha despertado una ola de solidaridad y rechazo en el sur de la capital. El lunes 10 de noviembre, decenas de personas se reunieron en una velatón en el barrio Santa Rita para pedir justicia y enviar mensajes de apoyo a las familias afectadas, especialmente por la delicada situación de los menores heridos.